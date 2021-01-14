دولي

شاهد: بدء حزم أمتعة ترامب من البيت الأبيض

شاهد: بدء حزم أمتعة ترامب من البيت الأبيض
رام الله - دنيا الوطن
أكدت قناة (NBC NEWS) أنه سلمت أكوام من الصناديق الكرتونية الفارغة إلى مبنى المكتب التنفيذي في البيت الأبيض؛ لبدء حزم أمتعة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب ومسؤولي إدارته.

وقالت القناة: إن إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، تخطط للقيام بحملة تنظيف شاملة للبيت الأبيض قبل أسبوع من تنصيب بايدن رئيساً، ومن مغادرة ترامب البيت الأبيض إلى منتجع Mar-a-Lago في فلوريدا.

وتظهر العقود الحكومية، وأوامر الشراء التي راجعتها القناة، أن تكلفة التنظيف الإضافي، تبلغ حوالي نصف مليون دولار.

وعملية التنظيف التي سيتم القيام بها، تختلف عن سابقاتها التي كان يقوم بها مستخدمو البيت الأبيض ومدبرات المنازل، وذلك بعد إصابة ترامب وأكثر من 40 شخصاً مقرباً منه بفيروس (كورونا).

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم أمس الأربعاء، أن بايدن سيبقى في "بلير هاوس" في الليلة السابقة لحفل التنصيب، الذي قال ترامب إنه لن يحضره.



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