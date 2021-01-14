شؤون فلسطينية

حسين الشيخ: إسرائيل تمارس العنصرية برفضها إعطاء الأسرى لقاحات (كورونا)

حسين الشيخ: إسرائيل تمارس العنصرية برفضها إعطاء الأسرى لقاحات (كورونا)
حسين الشيخ
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ، اليوم الخميس: إن إسرائيل ترفض إعطاء الأسرى لقاحات (كورونا).

وأضاف الشيخ في تغريدة له عبر حسابه بموقع (تويتر)، أنه ‏"رغم ازدياد عدد الإصابات في صفوف الأسرى الفلسطينيين بفيروس (كورونا) وتهديد حياتهم، إسرائيل ما زالت ترفض تطعيمهم باللقاح".

وأشار إلى أن "ذلك يعد إجراء عنصرياً، يتطلب تدخل المؤسسات الدولية والإنسانية؛ للضغط على إسرائيل، وإجبارها على احترام المعاهدات والمواثيق الدولية".

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