عزام الأحمد: من المتوقع إصدار مراسيم إجراء الانتخابات في 20 الشهر الجاري

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رام الله - دنيا الوطن

قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، إنه من المتوقع، أن يسلم الرئيس محمود عباس في الـ 20 من هذا الشهر، المراسيم الخاصة بإجراء الانتخابات، للجنة الانتخابات المركزية.



ورجح الأحمد في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الخميس، أن تجرى الانتخابات التشريعية في الـ 22 من شهر أيار/ مايو المقبل، على أن تجرى الانتخابات الرئاسية، بعد ذلك بشهرين، وبعدها المجلس الوطني، مشيراً إلى أن انتخابات الوطني، تختلف عن انتخابات المجلس التشريعي، والتمثيل فيه مختلف، وله قانون خاص.



وأكد أن الرئيس شدد على ضرورة، أن يقوم الكل الفلسطيني في اليوم التالي من تحديد موعد الانتخابات، بإجراء حوار ومشاورات لإنجاح عملية الانتخابات، والتوقيع على وثيقة شرف؛ ليلتزم الجميع بنص القانون، على أن يتم العودة للحوار بعد إنجاز الانتخابات لتشكيل حكومة وحدة وطنية، لإنهاء حالة الانقسام سياسياً وقانونياً.



وبين الأحمد، أن التعديلات التي جرت على قانون الانتخابات، تهدف إلى تعزيز الثقة بين كل الفصائل، وتعزيز الاستحقاق الديمقراطي لأبناء شعبنا، ومعالجة بعض المعيقات، التي قد تقف وراء إنجاز الانتخابات.