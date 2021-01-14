مستوطنون يحرقون مركبتين في بلدة ترمسعيا





وبدوره، قال المواطن حجاز أبو عواد: إن المستوطنين قاموا بحرق سيارتين بتغطية كاملة من جيش الاحتلال، وأمن المستوطنات، ووجود قوات الاحتلال في المكان، حيث تتواطأ بشكل فجّ مع المستوطنين.



ولفت إلى أنه تم تحطيم زجاج مركبته أثناء تواجده بداخلها، حيث أصيب بأربعة أحجار بيده وقدمه وبطنه.



وأوضح، أن جيش الاحتلال حضر للمكان، وأطلق قنابل الغاز السام على المواطنين الفلسطينيين، الذين حضروا للمكان وطردهم، فيما قاموا بمساعدة المستوطنين للتقدم بحمايتهم وحرق المركبات.



وقال أبو عواد: "يبدو أن جرائم أخطر بكثير قادمة قريباً من المستوطنين، وبتغطية الجيش الذي تشكل من عصابات الأرغون وشتيرن التي نفذت مجازر النكبة".



وأكد على أن قوات الاحتلال تشكّل حماية للمستوطنين، وحاضنة لهم في اعتداءاتهم على المواطنين والممتلكات الفلسطينية.



رام الله - دنيا الوطنأحرق مستوطنون، فجر اليوم الخميس، مركبتين في بلدة ترمسعيا شرق رام الله.وقال رئيس بلدية ترمسعيا، وديع أبو عواد: إن مستوطنين، تسللوا إلى أطراف البلدة، وأحرقوا مركبتين، وحطموا زجاج ثالثة، في سهول البلدة الشرقية.وأضاف، أن المركبات، تعود للمواطنين ضياء عبد المجيد أبو عواد، وجرى إحراقها بشكل كامل، والأخرى للمواطن عواد إبراهيم، والثالثة التي جرى تحطيم زجاجها، تعود للمواطن حجاز عبد القادر أبو عواد.وأكد أبو عواد، أن شرطة الاحتلال، حضرت إلى المنطقة، وصادرت المركبات من المنطقة، في محاولة منها لإخفاء شواهد الجريمة.