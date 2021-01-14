قطاع غزة: انخفاض في أعداد وفيات (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية

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غزة - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، عن تسجيل حالتي وفاة، و368 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، بعد إجراء 2262 فحصاً مخبرياً خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.



وقالت الصحة: إنها سجلت 689 حالة تعافٍ جديدة من مصابي فيروس (كورونا)، مبينة أن إجمالي حالات التعافي، وصل الى 39428 حالة.



وأشارت إلى أن إجمالي المصابين التراكمي، وصل الى 46892 حالة، فيما بلغت الحالات النشطة 7 آلاف حالة فقط.



وبينت صحة غزة، أن إجمالي عدد الوفيات جراء فيروس (كورونا) بلغت 464 حالة.



وأوضحت، أن إجمالي الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية في المستشفى، وصلت إلى 183حالة ، فيما بلغ إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 97 حالة.