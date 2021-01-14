شؤون فلسطينية

مقدمة لحل قضايا غزة..الرئيس يوقع قرارًا لصرف رواتب كاملة للأسرى وحل قضية المقطوعة رواتبهم

مقدمة لحل قضايا غزة..الرئيس يوقع قرارًا لصرف رواتب كاملة للأسرى وحل قضية المقطوعة رواتبهم
خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
قال اللواء قدري أبو بكر، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس: إن الرئيس محمود عباس، وقع على صرف رواتب كاملة للأسرى. 

وأضاف أبو بكر لـ "دنيا الوطن": إن الرئيس عباس وقع الليلة الماضية، على قرار بصرف رواتب كاملة، للأسرى الذين يتلقون 50% من رواتبهم، سواء أكانوا داخل السجون الإسرائيلية أو خارجها.

وأوضح أبو بكر، أن معظم الذين كانوا يتقاضون رواتب 50% هم من قطاع غزة، وابتداءً من شهر آذار/ مارس، سيعود هؤلاء الأسرى والمحررون لتلقي رواتبهم كاملة، كما كان سائداً قبل عدة أشهر، لافتًا إلى أنه يوجد أسرى ومحررون بدؤوا بتلقي رواتب كاملة بدءًا من هذا الشهر.

وأشار إلى أنه سيتم حل رواتب الأسرى والمحررين المقطوعة رواتبهم، خلال أسبوعين أو شهر من الآن، ويتم الآن تجهيز قوائمهم؛ لرفعها إلى الرئيس (أبو مازن) لاعتمادهم، أسوة بإخوانهم.

وذكر اللواء أبو بكر، أن ذلك يعتبر مقدمة لحل كافة قضايا قطاع غزة، والقيادة الفلسطينية جُلّ اهتمامها الآن، مصوّب نحو توفير حياة كريمة للمواطنين والموظفين في القطاع.

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