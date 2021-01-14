"الإحصاء": انخفاض مؤشر أسعار المستهلك 0.73% في 2020

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رام الله - دنيا الوطن

أظهر مسح سنوي للجهاز المركزي للإحصاء، وزع نتائجه اليوم الخميس، انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنحو نقطة مئوية العام الماضي، فيما يعكس تراجع الطلب في ظل أزمتي جائحة (كورونا) والمقاصة.



وقال الإحصاء: إن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين سجل انخفاضاً بنسبة 0.73% خلال العام 2020 مقارنة مع العام 2019، بواقع 0.90% في الضفة الغربية، وبنسبة 0.52% في قطاع غزة، في حين سجل مؤشر غلاء المعيشة ارتفاعاً بنسبة 0.74% في القدس.



وعزا الإحصاء هذا الانخفاض في مؤشر غلاء المعيشة في فلسطين؛ الى انخفاض أسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 10.19%، و"الديزل" بنسبة 3.76%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 7.74%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 7.15%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 6.37%، وأسعار السلع ضمن مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 3.33%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 1.21%، وأسعار الغاز بنسبة 1.06%، رغم ارتفاع أسعار الخضروات المجففة بنسبة 10.66%، وأسعار البيض بنسبة 4.87%، وأسعار أرز حبة قصيرة بنسبة 3.18%.



وعلى أثر انتشار فيروس كورونا – 19 في فلسطين وما تبعه من تدابير للحد من انتشاره، فقد تأثر قطاع النقل بشكل مباشر ما أدى الى ارتفاع أسعار خدمة نقل الركاب عن طريق البر "والتي تشتمل على نقل الركاب بالحافلات والسيارات" بنسبة 1.92% خلال العام 2020 مقارنة بالعام 2019.



خلال العام 2020 بلغ متوسط سعر الدجاج 14 شيقل/1كغم، والبندورة عناقيد حبة كبيرة، والليمون، والموز 5 شيقل/1كغم، والخيار بيوت بلاستيكية 4 شيقل/1كغم، واسطوانة الغاز 67 شيقل/12كغم، والبيض 15 شيقل/2كغم، والبصل 3 شيقل/1كغم في فلسطين.



محافظات الضفة: جغرافيا، انخفض مؤشر غلاء المعيشة في الضفة الغربية بنسبة 0.9% خلال العام 2020 مقارنة بالعام 2019 ونتج هذا الانخفاض بصورة رئيسية عن انخفاض أسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 10.70%، و"الديزل" بنسبة 3.22%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 10.22%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 8.50%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 7.22%، وأسعار البطاطا بنسبة 4.35%، وأسعار السلع ضمن مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 3.23%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 3.03%، وأسعار خدمة نقل الركاب عن طريق الجو بنسبة 2.62%، وأسعار أسماك حية طازجة أو مبردة أو مجمدة بنسبة 1.61%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 1.55%، وأسعار الغاز بنسبة 1.49%، وأسعار أرز حبة قصيرة بمقدار 1.32%.



في المقابل، ارتفعت أسعار البيض بنسبة 12.36%، وأسعار خدمة نقل الركاب عن طريق البر "والتي تشتمل على نقل الركاب بالحافلات والسيارات" بنسبة 1.31% خلال العام 2020.



خلال العام 2020، بلغ متوسط سعر الدجاج 13 شيقل/1كغم، والأرز حبة قصيرة شقحة 139 شيقل/25 كغم، والبندورة عناقيد حبة كبيرة، والليمون، والموز 5 شيقل/1كغم، والخيار بيوت بلاستيكية، والبصل 4 شيقل/1كغم، والبطاطا 3 شيقل/1كغم، واسطوانة الغاز 64 شيقل/12كغم، والبيض 16 شيقل/2كغم في الضفة الغربية.



محافظات غزة: وفي قطاع غزة، سجل المؤشر انخفاضا بنسبة 0.52% خلال العام 2020 مقارنة بالعام 2019 يعود هذا الانخفاض الى انخفاض أسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 7.63%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 7.44%، وأسعار البيض بنسبة 6.92%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 5.67%، وأسعار السلع ضمن مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 4.43%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 4.00%، وأسعار الغاز بنسبة 1.58%، وأسعار أسماك حية طازجة أو مبردة أو مجمدة بنسبة 1.43%.



في المقابل ارتفعت أسعار الخضروات المجففة بنسبة 35.10%، وأسعار البطاطا بنسبة 13.74%، وأسعار السجائر المستوردة بنسبة 4.32%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 3.63%، وأسعار أرز حبة قصيرة بنسبة 3.06% خلال العام 2020.



خلال العام 2020، بلغ متوسط سعر لحم الغنم 50 شيقل/1كغم، ولحم العجل 37 شيقل/1كغم، والبيض 11 شيقل/2كغم، والبندورة عناقيد حبة كبيرة 3 شيقل/1كغم، والخيار بيوت بلاستيكية 2 شيقل/1كغم، والأرز حبة قصيرة شقحة 152 شيقل/25كغم، والموز 4 شيقل/1كغم، والليمون، والبصل 3 شيقل/1كغم، والبطاطا 2 شيقل/1كغم في قطاع غزة.



القدس: وفي القدس، ارتفع المؤشر بنسبة 0.74 بالمئة خلال العام 2020 مقارنة بالعام 2019 ونتج هذا الارتفاع بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار البطاطا بنسبة 12.15%، وأسعار أرز حبة قصيرة بنسبة 8.59%، وأسعار أسماك حية طازجة أو مبردة أو مجمدة بنسبة 4.88%، وأسعار الغاز بنسبة 4.17%، وأسعار البيض بنسبة 3.32%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 2.43%.



في المقابل انخفضت أسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بمقدار 14.05%، و"البنزين" بمقدار 9.39%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 11.09%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 4.73%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 2.81%، وأسعار السلع ضمن مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.68%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 1.00% خلال العام 2020.



خلال العام 2020، بلغ متوسط سعر الأرز حبة قصيرة شقحة 144 شيقل/25كغم، والبيض 24 شيقل/2كغم، والبطاطا 3 شيقل/1كغم، واسطوانة الغاز 121 شيقل/12كغم، والدجاج 18 شيقل/1كغم، والليمون، والبندورة عناقيد حبة كبيرة 7 شيقل/1كغم، والموز 6 شيقل/1كغم، والخيار بيوت بلاستيكية 5 شيقل/1كغم، والبصل 4 شيقل/1كغم في القدس.