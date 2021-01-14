الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من صانور وجنين بينهم أسير محرر

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، ثلاثة شبان من قرية صانور ومدينة جنين.



وذكر مدير نادي الأسير في جنين، منتصر سمور، أن قوات الاحتلال، اقتحمت قرية صانور جنوب جنين، واعتقلت الشابين فارس ناجح عيسة، وداوود غربية، كما داهمت منزل المواطن فتحي جرار، وعبثت بمحتوياته.



وأضاف سمور، أن قوات الاحتلال، اقتحمت الحي الشرقي في مدينة جنين، واعتقلت الأسير المحرر محمد نصيف غوادرة، عقب مداهمة منزله والعبث بمحتوياته.