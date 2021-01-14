منظمة العفو الدولية: عهد ترامب كان كارثة على حقوق الإنسان

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

أكد المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية، كينث روث، أن عهد الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، كان "كارثياً بالنسبة لحقوق الإنسان".



وبحسب شبكة (رويترز) فقد أوضح روث، أن ترامب كان خلال السنوات الأربع الماضية "غير مبال، بل ومعاد لحقوق الإنسان".



وأكد، أن انتخاب جو بايدن، يعد فرصة حقيقية لتغيير الصورة، داعياً الرئيس الأميركي الجديد، للتعاون مع القادة، الذين يعملون على تعزيز الدفاع عن حقوق الإنسان في العالم.



واعتبرت المنظمة، أن "قيام ترامب بانتهاك حقوق الإنسان داخل بلده، وتشجيع مثل هذا الأمر في الخارج، قد أثر سلباً على مصداقية الولايات المتحدة في العالم"، مطالبة الإدارة الأميركية الجديدة، بالعمل بكل الوسائل الممكنة؛ لوضع مبدأ احترام حقوق الإنسان في قلب سياسة الولايات المتحدة.