بايدن: أحداث (الكابيتول) وقعت بتحريض من ترامب ونفذها إرهابيون

جو بايدن

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رام الله - دنيا الوطن

أعرب الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، اليوم الخميس، عن أمله في أن يتعامل مجلس الشيوخ مع مسؤولياته الدستورية، بشأن عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.



وقال بايدن في تغريدة عبر حسابه بموقع (تويتر): "آمل أن يتعامل مجلس الشيوخ مع مسؤولياته الدستورية، بشأن العزل، بينما يعمل على الأعمال العاجلة الأخرى".



ووفق ما نقلت وكالة (فرانس برس) فقد أوضح بايدن، أن أعمال العنف الدموية، التي نفذها حشد من أنصار ترامب قبل أسبوع، حين اقتحموا (الكابيتول) وعاثوا فيه خراباً هي "هجوم إجرامي مخطط له ومنسق، نفذّه متطرفون سياسيون وإرهابيون محليون، حرّضهم الرئيس ترامب على هذا العنف، ما حصل كان تمرداً مسلحاً ضد الولايات المتحدة، ويجب محاسبة المسؤولين عنه".



وفي أول تعليق له على القرار الاتهامي، الذي أصدره مجلس النواب بحق ترامب، لمحاكمته أمام مجلس الشيوخ للمرة الثانية بقصد عزله، قال بايدن في بيان: إن الولايات المتحدة، ترزح تحت وطأة جائحة (كوفيد- 19) وتداعياتها الاقتصادية الخانقة، وتحتاج لأن يقرّ مجلس الشيوخ سريعاً التعيينات في الإدارة الجديدة، حتى تتمكّن من التصدي لهذه التحديات، بعد توليه منصبه في 20 كانون الثاني/ يناير.