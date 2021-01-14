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وفاة "صفوت الشريف" رئيس مجلس الشوري المصري الأسبق

وفاة "صفوت الشريف" رئيس مجلس الشوري المصري الأسبق
صفوت الشريف
رام الله - دنيا الوطن
توفي وزير الإعلام المصري الأسبق، صفوت الشريف، عن عمر يناهز 87 عاماً، حسبما أفادت صحيفة (الأهرام).

وكان الإعلامي المصري، محمد الباز، قال: إن الشريف أصيب بفيروس (كورونا)، وأن حالته حرجة.

ويعتبر صفوت الشريف، من أبرز وجوه نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، وظل وزيراً للإعلام لمدة 22 عاماً، قبل أن يشغل منصب الأمين العام للحزب الوطني في الفترة من 2002 إلى 2011، حيث يعتبر أيضًا من مؤسسي الحزب في 1977.

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