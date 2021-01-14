جيش الاحتلال يُنفذ حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة والقدس

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رام الله - دنيا الوطن

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الخميس، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة، طالت عددًا من المواطنين في أماكن متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، ومدينة القدس.



وأكدت مصادر محلية، على أن قوات الاحتلال اعتقلت كلًا من:

محمد اكرم أبو الهوى، وخليل عطا أبو الهوى، وأشرف غيث، وإبراهيم أبو الهوى، وداهود أبو حطب، وفادي حجازي أبو الهوى، وآدم سامي أبو الهوى، وتامر محمود أبو الهوى.



كما شنت قوات الاحتلال، حملة دهم واعتقال كبيرة في بلدتي المغير وكفر مالك، طالت نحو 20 شاباً عُرف منهم: والد الشهيد علي أبو عليا، أيمن أبو عليا (ابو وسام)، وبسام أبو عليا، ومحمد ثائر أبو عليا، وشادي بلال نعسان، وحمد الله جلال نعسان، وعباس عبد الهادي أبو عليا، ومعتصم مفيد أبو عليا، وقصي مصطفى أبو عليا، ورائد غازي نعسان، وعدي نجيب نعسان، ومحمد عبد الله نعسان، ونعسان فراس نعسان، ومجاهد غازي نعسان، وعلي طارق الحج محمد، ومعاذ رسمي أبو عليا، وأيوب رسمي أبو عليا.