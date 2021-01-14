رئيس الاستخبارات الإسرائيلي: 4 دول سيتم التطبيع معها خلال أشهر

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اعتبر وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، أن التقارب بين قطر والسعودية، يزيد من الفرص للتطبيع مع إسرائيل، مشيراً إلى أن هناك 4 دول، سيتم توقيع اتفاقات التطبيع معها خلال أشهر.



وقال كوهين في حديث لموقع صحيفة (يديعوت أحرنوت)، يوم الأربعاء: "بالطبع نتوقع التوقيع على مزيد من الاتفاقات مع السعودية وسلطنة عمان وموريتانيا والنيجر خلال الأشهر القادمة".



وأضاف أن "تقارب قطر مع السعودية أيضاً، يزيد من فرص التطبيع مع إسرائيل".