رئيس الاستخبارات الإسرائيلي: 4 دول سيتم التطبيع معها خلال أشهر
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، أن التقارب بين قطر والسعودية، يزيد من الفرص للتطبيع مع إسرائيل، مشيراً إلى أن هناك 4 دول، سيتم توقيع اتفاقات التطبيع معها خلال أشهر.
وقال كوهين في حديث لموقع صحيفة (يديعوت أحرنوت)، يوم الأربعاء: "بالطبع نتوقع التوقيع على مزيد من الاتفاقات مع السعودية وسلطنة عمان وموريتانيا والنيجر خلال الأشهر القادمة".
وأضاف أن "تقارب قطر مع السعودية أيضاً، يزيد من فرص التطبيع مع إسرائيل".
اعتبر وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، أن التقارب بين قطر والسعودية، يزيد من الفرص للتطبيع مع إسرائيل، مشيراً إلى أن هناك 4 دول، سيتم توقيع اتفاقات التطبيع معها خلال أشهر.
وقال كوهين في حديث لموقع صحيفة (يديعوت أحرنوت)، يوم الأربعاء: "بالطبع نتوقع التوقيع على مزيد من الاتفاقات مع السعودية وسلطنة عمان وموريتانيا والنيجر خلال الأشهر القادمة".
وأضاف أن "تقارب قطر مع السعودية أيضاً، يزيد من فرص التطبيع مع إسرائيل".
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