منخفض جوي يضرب الأراضي الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

تتأثر البلاد بمنخفض جوي، مصحوب بكتلة هوائية باردة؛ لذا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة؛ ليصبح الجو بارداً وغائماَ وعاصفاً، وتسقط بإذن الله الأمطار فوق معظم المناطق وتكون غزيرة، ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط زخات من البرد أحياناً، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر مائج.



هذه الليلة: يكون الجو بارداً في معظم المناطق، وتسقط بإذن الله الأمطار فوق معظم المناطق، وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط زخات من البرد أحياناً، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر مائج.



الجمعة 2021/01/15: يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي؛ لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتبقى الفرصة مهيأة خلال ساعات النهار لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.



السبت 2021/01/16: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وخلال ساعات المساء يتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق المناطق الشمالية تمتد خلال ساعات الليل إلى بقية المناطق، قد تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر مائج.



الأحد2021/01/17: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار، خاصة فوق المناطق الشمالية، وتمتد خلال ساعات الليل إلى بقية المناطق، قد تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر مائج.