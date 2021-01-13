رام الله: مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين قرب ترمسعيا

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

هاجم مستوطنون، الليلة، مركبات المواطنين على شارع رام الله نابلس الرئيسي قرب قرية ترمسعيا.



وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من المستوطنين بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، هاجموا مركبات المواطنين قرب ترمسعيا شمال شرق رام الله، ما أدى لتكسير زجاج بعض منها.