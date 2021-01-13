إصابة وزير الصحة اللبناني بفيروس (كورونا)

حمد حسن

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حمد حسن بفيروس (كورونا) المستجد، ودخل إلى المستشفى لتلقي العلاج.



وأكد مستشفى سان جورج في منشور عبر حسابه على موقع (فيسبوك) إصابة الوزير بالفيروس ودخوله إلى المستشفى لتلقي العلاج، مشيرا إلى أن الوضع الصحي للوزير جيد، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وأعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 4988 إصابة جديدة بالفيروس، بالإضافة إلى 35 حالة وفاة.