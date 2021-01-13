"الخطوط القطرية" تعلن استئناف الرحلات إلى مصر



















رام الله - دنيا الوطنأعلنت شركة "الخطوط الجوية القطرية"، اليوم الأربعاء، أنها ستستأنف رحلاتها إلى مصر اعتبارا من 18 كانون الثاني/يناير الحالي.وأوضحت الشركة، في بيان نشرته عبر (تويتر)، أنها ستعيد تسيير الرحلات الجوية إلى مصر لتبدأ بالقاهرة اعتبارا من 18 كانون الثاني/يناير، وتليها الإسكندرية في الـ25 من الشهر ذاته.