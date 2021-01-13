عربي

"الخطوط القطرية" تعلن استئناف الرحلات إلى مصر

"الخطوط القطرية" تعلن استئناف الرحلات إلى مصر
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت شركة "الخطوط الجوية القطرية"، اليوم الأربعاء، أنها ستستأنف رحلاتها إلى مصر اعتبارا من 18 كانون الثاني/يناير الحالي.

وأوضحت الشركة، في بيان نشرته عبر (تويتر)، أنها ستعيد تسيير الرحلات الجوية إلى مصر لتبدأ بالقاهرة اعتبارا من 18 كانون الثاني/يناير، وتليها الإسكندرية في الـ25 من الشهر ذاته.







أخبار ذات صلة

إصابة وزير الصحة اللبناني بفيروس (كورونا)

إصابة وزير الصحة اللبناني بفيروس (كورونا)

لبنان يسجل أكبر حصيلة بعدد وفيات فيروس (كورونا)

لبنان يسجل أكبر حصيلة بعدد وفيات فيروس (كورونا)

مصر.. تفاصيل جديدة حول عودة الطيران مع قطر

مصر.. تفاصيل جديدة حول عودة الطيران مع قطر

المرصد السوري: ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية بسوريا إلى 40

المرصد السوري: ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية بسوريا إلى 40

صحيفة: السماح لمواطني الإمارات والبحرين الذين زاروا إسرائيل بدخول الكويت

صحيفة: السماح لمواطني الإمارات والبحرين الذين زاروا إسرائيل بدخول الكويت

بدء حملة التطعيم ضد (كورونا) في الأردن

بدء حملة التطعيم ضد (كورونا) في الأردن

رئيس الوزراء الكويتي يقدم استقالة الحكومة لأمير البلاد

رئيس الوزراء الكويتي يقدم استقالة الحكومة لأمير البلاد

المرصد السوري: مقتل 16 في غارات إسرائيلية على شرق سوريا

المرصد السوري: مقتل 16 في غارات إسرائيلية على شرق سوريا

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

رام الله: مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين قرب ترمسعيا

رام الله: مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين قرب ترمسعيا

أبو بكر يطالب الصليب الأحمر بضرورة الضغط على الاحتلال لتوفير وسائل الوقاية بأقسام الأسرى

أبو بكر يطالب الصليب الأحمر بضرورة الضغط على الاحتلال لتوفير وسائل الوقاية بأقسام الأسرى

محكمة بداية دير البلح تحكم في أربع قضايا قتل

محكمة بداية دير البلح تحكم في أربع قضايا قتل

الأسير المصاب بالسرطان مسالمة يدخل في حالة صحية حرجة

الأسير المصاب بالسرطان مسالمة يدخل في حالة صحية حرجة

غزة: إنجاز المرحلة الأولى من مشروع المنظومة الالكترونية لمحطات الوقود

غزة: إنجاز المرحلة الأولى من مشروع المنظومة الالكترونية لمحطات الوقود

وزير الأشغال يبحث مع اتحاد المقاولين سبل تعزيز التعاون المشترك

وزير الأشغال يبحث مع اتحاد المقاولين سبل تعزيز التعاون المشترك

عياش: إجراء الانتخابات المدخل لبناء شراكة وطنية وتمتين جبهتنا الداخلية

عياش: إجراء الانتخابات المدخل لبناء شراكة وطنية وتمتين جبهتنا الداخلية

برئاسة الكيلة.. لجنة الوبائيات تبحث آخر الجهود المبذولة لتوفير اللقاحات

برئاسة الكيلة.. لجنة الوبائيات تبحث آخر الجهود المبذولة لتوفير اللقاحات

منوعات

شاهد: ريهام سعيد تتعرض للسرقة وتعلق &#34;روحي انتحري&#34;

شاهد: ريهام سعيد تتعرض للسرقة وتعلق "روحي انتحري"

شاهد: فيفي عبده ترد على شائعة دخولها العناية المركزة

شاهد: فيفي عبده ترد على شائعة دخولها العناية المركزة

شاهد: بعد خروجها من الأزمة .. أصالة &#34;هكسر الدنيا&#34;

شاهد: بعد خروجها من الأزمة .. أصالة "هكسر الدنيا"

شاهد: تامر حبيب يوجه رسالة لـ&#34;ملك الموت&#34; ويطلب منه إجازة

شاهد: تامر حبيب يوجه رسالة لـ"ملك الموت" ويطلب منه إجازة

شاهد: حسين فهمي &#34;المرأة نسيت أن الرجل سيدها رغم أنفها&#34;

شاهد: حسين فهمي "المرأة نسيت أن الرجل سيدها رغم أنفها"

شاهد: هند البلوشي عن زوجها &#34;الشرع حلله أربعة ورح يعدل بينا&#34;

شاهد: هند البلوشي عن زوجها "الشرع حلله أربعة ورح يعدل بينا"

هيفاء وهبي تعلن انسحابها من مسلسل يسرا.. فما السبب ؟

هيفاء وهبي تعلن انسحابها من مسلسل يسرا.. فما السبب ؟

يسرا تعلن شفاءها من فيروس (كورونا)

يسرا تعلن شفاءها من فيروس (كورونا)

أحمد العوضي يثير ضجة بمنشور له.. والجمهور &#34;هتقتل ياسمين ولا إيه&#34;

أحمد العوضي يثير ضجة بمنشور له.. والجمهور "هتقتل ياسمين ولا إيه"

شاهد: شيماء سيف بلوك غريب ومثير للدهشة.. فما القصة ؟

شاهد: شيماء سيف بلوك غريب ومثير للدهشة.. فما القصة ؟

عربي

إصابة وزير الصحة اللبناني بفيروس (كورونا)

إصابة وزير الصحة اللبناني بفيروس (كورونا)

&#34;الخطوط القطرية&#34; تعلن استئناف الرحلات إلى مصر

"الخطوط القطرية" تعلن استئناف الرحلات إلى مصر

الجزائر تعلن اقتناء لقاح مضاد لفيروس (كورونا) من الصين

الجزائر تعلن اقتناء لقاح مضاد لفيروس (كورونا) من الصين

لبنان يسجل أكبر حصيلة بعدد وفيات فيروس (كورونا)

لبنان يسجل أكبر حصيلة بعدد وفيات فيروس (كورونا)