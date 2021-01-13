للمرة الأولى بتاريخ أمريكا.. التصويت لصالح عزل الرئيس بمناسبتين أثناء فترته

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رام الله - دنيا الوطن

صوت مجلس النواب الأمريكي، بالموافقة على إجراءات عزل الرئيس دونالد ترمب، ويقر لائحة الاتهام ضده.



وصوّت المجلس على لائحة اتهام لترمب، تمهيداً لتمرير إجراءات العزل، لمجلس الشيوخ لمحاكمته.



وهذه المرة الأولى بالتاريخ الأمريكي، يصوت مجلس النواب، على إجراءات عزل رئيس للمرة الثانية، خلال فترة رئاسته.



وتمت إحالة القرار إلى مجلس الشيوخ، ليقرر عزل ترامب في جلسة في 19 من الشهر الجاري، وذلك قبل يوم واحد من تنصيب الرئيس المُنتخب، جو بايدن في البيت الأبيض، حيث لن يكون للتصويت أي مفعول بدون مصادقة مجلس الشيوخ.



وشهدت الجلسة تصويت تسعة نواب جمهوريين، لصالح قرار عزل ترامب.