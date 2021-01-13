غزة: إنجاز المرحلة الأولى من مشروع المنظومة الالكترونية لمحطات الوقود
رام الله - دنيا الوطن
قال المدير العام للإدارة العامة للبترول، بغزة، إياد الشوربجي، اليوم الأربعاء، إنه تم إنجاز المرحلة الأولى من مشروع المنظومة الالكترونية لمحطات الوقود.
قال المدير العام للإدارة العامة للبترول، بغزة، إياد الشوربجي، اليوم الأربعاء، إنه تم إنجاز المرحلة الأولى من مشروع المنظومة الالكترونية لمحطات الوقود.
وأضاف في تصريحات لإذاعة (الأقصى): أن هذا المشروع مهم، حيث سيوفر الكثير من البيانات الأساسية للمواطنين، بحيث يتم تحديد أماكن محطات الوقود والبترول بدقة.
وتابع: كما سيوفر بيانات لصناع القرار والأبحاث والدراسات المتعلقة بتنظيم سوق البترول ويسهل عملية الرقابة والتفتيش لهذه المحطات لضمان الجودة ومتطلبات الأمن والسلامة.
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