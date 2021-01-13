غزة: إنجاز المرحلة الأولى من مشروع المنظومة الالكترونية لمحطات الوقود





وأضاف في تصريحات لإذاعة (الأقصى): أن هذا المشروع مهم، حيث سيوفر الكثير من البيانات الأساسية للمواطنين، بحيث يتم تحديد أماكن محطات الوقود والبترول بدقة.





وتابع: كما سيوفر بيانات لصناع القرار والأبحاث والدراسات المتعلقة بتنظيم سوق البترول ويسهل عملية الرقابة والتفتيش لهذه المحطات لضمان الجودة ومتطلبات الأمن والسلامة.

رام الله - دنيا الوطنقال المدير العام للإدارة العامة للبترول، بغزة، إياد الشوربجي، اليوم الأربعاء، إنه تم إنجاز المرحلة الأولى من مشروع المنظومة الالكترونية لمحطات الوقود.