وزير الأشغال يبحث مع اتحاد المقاولين سبل تعزيز التعاون المشترك





رام الله - دنيا الوطنبحث وزير الأشغال العامة والإسكان د.محمد زيارة مع رئيس اتحاد المقاولين، زاهر حميدات والوفد المرافق له سبل التعاون المشترك بين الطرفين في مجال المقاولات والسبل اللازمة لتذليل العقبات والتغلب على المشاكل التي تواجه المقاولين.وتناقش الطرفان في آلية تعزيز هذا التعاون والمحافظة على الأدوار بين الجهتين لأن كل دور مكمل للآخر، وأهمية الحفاظ على رفعة هذا الدور ورفعة المقاول في المجتمع، وأهمية التحلي بالمسؤولية المجتمعية.كما تم مناقشة موضوع الانتخابات الخاصة في الاتحاد وآلية تنفيذها.وفي السياق ذاته، أوضح زيارة توجه الحكومة والقيادة بشكل عام لإجراء انتخابات على وحدة شطري الوطن مؤكداً على أنه استحقاق وطني وشعبي ونقابي.من جهته شكر حميدات والوفد المرافق الوزير زيارة على مواقفه الداعمة والدائمة لإتحاد المقاولين مؤكدين على استمرار التعاون بين الطرفين.كما وشكر زيارة اتحاد المقاولين على جهودهم الدائمة للتعاون المشترك بينهم وبين وزارة الأشغال العامة في إطار النهوض بواقع الإنشاءات والمقاولات في فلسطين للأفضل لما به من خدمة للمواطنين.