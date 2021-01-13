عياش: إجراء الانتخابات المدخل لبناء شراكة وطنية وتمتين جبهتنا الداخلية

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رام الله - دنيا الوطن

دعا عضو المجلس الوطني الفلسطيني، الدكتور محمد عياش، شعبنا الفلسطيني إلى المشاركة القوية في الانتخابات المزمع عقدها في الأشهر القادمة، في حالة إصدار السيد الرئيس المراسيم المتعلقة بذلك.



واعتبر عياش في بيان صحفي صادر عن مكتبه من العاصمة الرومانية بوخارست، ترحيب أبو مازن بما ورد بالرسالة التى تسلمها عبر الأخ جبريل الرجوب، والتي جاءت من قبل حركة حماس بالموافقة على إجراء الانتخابات وبناء شراكة وطنية ووحدة وطنية واحدة، يأتي بإطار الموقف الاستراتيجي والراسخ من قبل الرئيس، باتجاه تحقيق المصالحة والتجاوب مع أي جهود تبذل، وإنهاء الأنقسام البغيض".



وأكد "أن المدخل الحقيقي لبناء شراكة وطنية وإنهاء الانقسام، هو إجراء انتخاباتٍ ديمقراطية، تشمل انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بالتتالي والترابط، لتجديد شرعية النظام السياسي الفلسطيني، في ظل المتغييرات الإقليمية والدولية، والتفرغ نحو مواجهة تحديات المرحلة".



ودعا عياش الرئيس محمود عباس، للإسراع في إصدار المرسوم الرئاسي حول الانتخابات، مجدداً التأكيد والحرص على المسار الديمقراطي، باعتباره المدخل الرئيس لإنهاء الانقسام والمصالحة الوطنية.



وقال: "إنهاء الانقسام وتمتين جبهتنا الداخلية، وإعادة بناء مؤسساتنا، وتبني استراتيجية موحدة بمشاركة الكل الفلسطيني، أصبح أمراً ملحا جداً"، معرباً عن أمله بأن تتحقق آمال شعبنا بالوحدة والحرية عما قريب.