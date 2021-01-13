برئاسة الكيلة.. لجنة الوبائيات تبحث آخر الجهود المبذولة لتوفير اللقاحات

وأعلنت الكيلة، اليوم الأربعاء، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين، بلغت 90.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.





وتم تسجيل 19 وفاة في الضفة الغربية في الخليل 4، بيت لحم 4، جنين 1، رام الله والبيرة 3، سلفيت 3، طولكرم 1، نابلس 3، وفي قطاع غزة (9 وفيات)، وفي القدس (وفاتان).



