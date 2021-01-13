برئاسة الكيلة.. لجنة الوبائيات تبحث آخر الجهود المبذولة لتوفير اللقاحات
رام الله - دنيا الوطن
عقدت لجنة الوبائيات، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعا لمناقشة الحالة الوبائية في فلسطين، ورفع توصياتها لمجلس الوزراء، ولجنة الطوارئ العليا.
وترأست وزيرة الصحة، مي الكيلة، الاجتماع الذي عقد عبر خاصية التراسل عن بعد، فيما بحث الاجتماع آخر الجهود المبذولة في سبيل توفير اللقاحات المضادة لفيروس (كورونا).
عقدت لجنة الوبائيات، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعا لمناقشة الحالة الوبائية في فلسطين، ورفع توصياتها لمجلس الوزراء، ولجنة الطوارئ العليا.
وترأست وزيرة الصحة، مي الكيلة، الاجتماع الذي عقد عبر خاصية التراسل عن بعد، فيما بحث الاجتماع آخر الجهود المبذولة في سبيل توفير اللقاحات المضادة لفيروس (كورونا).
وأعلنت الكيلة، اليوم الأربعاء، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين، بلغت 90.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.
وتم تسجيل 19 وفاة في الضفة الغربية في الخليل 4، بيت لحم 4، جنين 1، رام الله والبيرة 3، سلفيت 3، طولكرم 1، نابلس 3، وفي قطاع غزة (9 وفيات)، وفي القدس (وفاتان).
وأشارت إلى أن عدد الإصابات الجديدة، بلغ 978 إصابة، سجلت على النحو التالي: ضواحي القدس (28)، قلقيلية (18)، سلفيت (23)، نابلس (56)، جنين (48)، طولكرم (43)، رام الله والبيرة (71)، الخليل (39)، طوباس (5)، بيت لحم (26)، أريحا والأغوار (7)، وفي قطاع غزة (437)، مدينة القدس (177).
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