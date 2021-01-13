عائلة المدهون تُصدر بياناً بشأن ادعاءات وُجهت لمفوض التنمية بغزة لؤي المدهون
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت عائلة المدهون في الوطن والشتات، اليوم الأربعاء، بياناً بشأن ادعاءات، وُجهت لمفوض التنمية بغزة، لؤي المدهون.
أصدرت عائلة المدهون في الوطن والشتات، اليوم الأربعاء، بياناً بشأن ادعاءات، وُجهت لمفوض التنمية بغزة، لؤي المدهون.
وقالت العائلة في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن "العائلة تابعت ما جاء في الابتذال والإسفاف والإساءة لنسيجنا الاجتماعي، فيما جاء بتقرير استقصائي للصحفي يوسف حسان".
وأضافت: أن "هذا التحقيق يفتقد لأدنى مقومات التحقيق والموضوعية، ولم يقدم أي دليل إثبات، بل العكس فهو يفتح الباب واسعاً للفوضى والابتزاز والتجني".
وفيما يلي نص البيان:
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