عاجل

  • مجلس النواب الأمريكي يصوت بالموافقة على إجراءات عزل الرئيس ترمب ويقر لائحة الاتهام ضده

  • إعلام إسرائيلي: إصابة مجندة من الجيش بجروح خطيرة نتيجة تعرضها لإطلاق نار في قاعدة عسكرية بالجنوب

  • تسعة نواب جمهوريين يصوتون لصالح قرار عزل ترامب

شؤون فلسطينية

عائلة المدهون تُصدر بياناً بشأن ادعاءات وُجهت لمفوض التنمية بغزة لؤي المدهون

عائلة المدهون تُصدر بياناً بشأن ادعاءات وُجهت لمفوض التنمية بغزة لؤي المدهون
مفوض وزارة التنمية بغزة لؤي المدهون
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت عائلة المدهون في الوطن والشتات، اليوم الأربعاء، بياناً بشأن ادعاءات، وُجهت لمفوض التنمية بغزة، لؤي المدهون.

وقالت العائلة في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن "العائلة تابعت ما جاء في الابتذال والإسفاف والإساءة لنسيجنا الاجتماعي، فيما جاء بتقرير استقصائي للصحفي يوسف حسان".

وأضافت: أن "هذا التحقيق يفتقد لأدنى مقومات التحقيق والموضوعية، ولم يقدم أي دليل إثبات، بل العكس فهو يفتح الباب واسعاً للفوضى والابتزاز والتجني".

وفيما يلي نص البيان:


أخبار ذات صلة

غزة: إنجاز المرحلة الأولى من مشروع المنظومة الالكترونية لمحطات الوقود

غزة: إنجاز المرحلة الأولى من مشروع المنظومة الالكترونية لمحطات الوقود

وزير الأشغال يبحث مع اتحاد المقاولين سبل تعزيز التعاون المشترك

وزير الأشغال يبحث مع اتحاد المقاولين سبل تعزيز التعاون المشترك

عياش: إجراء الانتخابات المدخل لبناء شراكة وطنية وتمتين جبهتنا الداخلية

عياش: إجراء الانتخابات المدخل لبناء شراكة وطنية وتمتين جبهتنا الداخلية

برئاسة الكيلة.. لجنة الوبائيات تبحث آخر الجهود المبذولة لتوفير اللقاحات

برئاسة الكيلة.. لجنة الوبائيات تبحث آخر الجهود المبذولة لتوفير اللقاحات

&#34;الداخلية&#34; بغزة تُصدر توجيهات بشأن الإغلاق الكلي يومي الجمعة والسبت

"الداخلية" بغزة تُصدر توجيهات بشأن الإغلاق الكلي يومي الجمعة والسبت

غزة: مركز حقوقي يُصدر بياناً بشأن احتجاز محامٍ على ذمة التحقيق

غزة: مركز حقوقي يُصدر بياناً بشأن احتجاز محامٍ على ذمة التحقيق

القدس: الاحتلال يعتقل ثمانية شبان في بلدة الطور

القدس: الاحتلال يعتقل ثمانية شبان في بلدة الطور

عمر الكسواني: ما يجري بحق المسجد الأقصى جريمة تهويدية واضحة

عمر الكسواني: ما يجري بحق المسجد الأقصى جريمة تهويدية واضحة

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

غزة: إنجاز المرحلة الأولى من مشروع المنظومة الالكترونية لمحطات الوقود

غزة: إنجاز المرحلة الأولى من مشروع المنظومة الالكترونية لمحطات الوقود

وزير الأشغال يبحث مع اتحاد المقاولين سبل تعزيز التعاون المشترك

وزير الأشغال يبحث مع اتحاد المقاولين سبل تعزيز التعاون المشترك

عياش: إجراء الانتخابات المدخل لبناء شراكة وطنية وتمتين جبهتنا الداخلية

عياش: إجراء الانتخابات المدخل لبناء شراكة وطنية وتمتين جبهتنا الداخلية

برئاسة الكيلة.. لجنة الوبائيات تبحث آخر الجهود المبذولة لتوفير اللقاحات

برئاسة الكيلة.. لجنة الوبائيات تبحث آخر الجهود المبذولة لتوفير اللقاحات

القدس: الاحتلال يعتقل ثمانية شبان في بلدة الطور

القدس: الاحتلال يعتقل ثمانية شبان في بلدة الطور

عمر الكسواني: ما يجري بحق المسجد الأقصى جريمة تهويدية واضحة

عمر الكسواني: ما يجري بحق المسجد الأقصى جريمة تهويدية واضحة

&#34;الخارجية&#34;: وفاة و34 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم

"الخارجية": وفاة و34 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم

سلطة المياه وقطر الخيرية توقعان مذكرة تفاهم لتنفيذ مشاريع مائية بقطاع غزة

سلطة المياه وقطر الخيرية توقعان مذكرة تفاهم لتنفيذ مشاريع مائية بقطاع غزة

منوعات

شاهد: ريهام سعيد تتعرض للسرقة وتعلق &#34;روحي انتحري&#34;

شاهد: ريهام سعيد تتعرض للسرقة وتعلق "روحي انتحري"

شاهد: فيفي عبده ترد على شائعة دخولها العناية المركزة

شاهد: فيفي عبده ترد على شائعة دخولها العناية المركزة

شاهد: بعد خروجها من الأزمة .. أصالة &#34;هكسر الدنيا&#34;

شاهد: بعد خروجها من الأزمة .. أصالة "هكسر الدنيا"

شاهد: تامر حبيب يوجه رسالة لـ&#34;ملك الموت&#34; ويطلب منه إجازة

شاهد: تامر حبيب يوجه رسالة لـ"ملك الموت" ويطلب منه إجازة

شاهد: حسين فهمي &#34;المرأة نسيت أن الرجل سيدها رغم أنفها&#34;

شاهد: حسين فهمي "المرأة نسيت أن الرجل سيدها رغم أنفها"

شاهد: هند البلوشي عن زوجها &#34;الشرع حلله أربعة ورح يعدل بينا&#34;

شاهد: هند البلوشي عن زوجها "الشرع حلله أربعة ورح يعدل بينا"

هيفاء وهبي تعلن انسحابها من مسلسل يسرا.. فما السبب ؟

هيفاء وهبي تعلن انسحابها من مسلسل يسرا.. فما السبب ؟

يسرا تعلن شفاءها من فيروس (كورونا)

يسرا تعلن شفاءها من فيروس (كورونا)

أحمد العوضي يثير ضجة بمنشور له.. والجمهور &#34;هتقتل ياسمين ولا إيه&#34;

أحمد العوضي يثير ضجة بمنشور له.. والجمهور "هتقتل ياسمين ولا إيه"

شاهد: شيماء سيف بلوك غريب ومثير للدهشة.. فما القصة ؟

شاهد: شيماء سيف بلوك غريب ومثير للدهشة.. فما القصة ؟

عربي

لبنان يسجل أكبر حصيلة بعدد وفيات فيروس (كورونا)

لبنان يسجل أكبر حصيلة بعدد وفيات فيروس (كورونا)

مصر.. تفاصيل جديدة حول عودة الطيران مع قطر

مصر.. تفاصيل جديدة حول عودة الطيران مع قطر

المرصد السوري: ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية بسوريا إلى 40

المرصد السوري: ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية بسوريا إلى 40

صحيفة: السماح لمواطني الإمارات والبحرين الذين زاروا إسرائيل بدخول الكويت

صحيفة: السماح لمواطني الإمارات والبحرين الذين زاروا إسرائيل بدخول الكويت