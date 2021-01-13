عائلة المدهون تُصدر بياناً بشأن ادعاءات وُجهت لمفوض التنمية بغزة لؤي المدهون





وقالت العائلة في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن "العائلة تابعت ما جاء في الابتذال والإسفاف والإساءة لنسيجنا الاجتماعي، فيما جاء بتقرير استقصائي للصحفي يوسف حسان".





وأضافت: أن "هذا التحقيق يفتقد لأدنى مقومات التحقيق والموضوعية، ولم يقدم أي دليل إثبات، بل العكس فهو يفتح الباب واسعاً للفوضى والابتزاز والتجني".





وفيما يلي نص البيان:









رام الله - دنيا الوطنأصدرت عائلة المدهون في الوطن والشتات، اليوم الأربعاء، بياناً بشأن ادعاءات، وُجهت لمفوض التنمية بغزة، لؤي المدهون.