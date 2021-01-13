القدس: الاحتلال يعتقل ثمانية شبان في بلدة الطور

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، ثمانية شبان، عقب مواجهات اندلعت في بلدة الطور، بالقدس المحتلة.



وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال، اقتحمت بلدة الطور، وداهمت عدداً من منازل الأهالي، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلقت خلالها قنابل الصوت والغاز، صوب الشبان والمنازل، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأضاف الشهود، أن قوات الاحتلال، اعتقلت 8 شبان هم: محمد أكرم أبو الهوى، وخليل عطا أبو الهوى، وأشرف غيث، وإبراهيم أبو الهوى، وداود أبو لبن أبو حطب، وفادي حجازي أبو الهوى، وآدم سامي أبو الهوى، تامر محمود أبو الهوى.