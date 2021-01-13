الخليل: قوات الاحتلال تعتقل مواطنين من بلدة إذنا

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، مواطنين من بلدة إذنا، غرب محافظة الخليل .



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت غسان بسام طميزي (31 عاما)، ومعتز محمود العسود (24 عاما) بعد توقيفهما على مدخل البلدة، أثناء تأديتهما عملهما في قسم المياه التابع لبلدية اذنا.