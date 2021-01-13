ترامب يوجه دعوة للأمريكيين بعد أنباء التظاهر بيوم تنصيب بايدن

دونالد ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجميع إلى نبذ العنف، وعدم خرق القانون أو القيام بتخريب من أي نوع.



وقال في بيان نشرته وسائل إعلام أمريكية: إنه "ليس هذا ما أدافع عنه"، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة)، داعياً الأمريكيين، للمساعدة على خفض التوتر وتهدئة الأعصاب.



وأفادت شبكة (إن بي سي)، الأمريكية، أمس الثلاثاء، بأن جماعات يمينية متطرفة، تدعو لاستهداف مسؤولين حكوميين، يوم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.



وأضافت وفق ما نقلت قناة (الجزيرة)، بأن "الجماعات اليمينية المتطرفة، تستخدم رسائل مشفرة وغرف محادثة سرية؛ للتنسيق فيما بينها".



وتابعت شبكة (إن بي سي): بأن بعض هؤلاء، يشارك معلومات لصناعة قنابل وأسلحة بشكل يدوي.



ومن المقرر، أن يقام حفل تنصيب الرئيس بايدن، في البيت الأبيض، في 20 من الشهر الجاري.