عمر الكسواني: ما يجري بحق المسجد الأقصى جريمة تهويدية واضحة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد مدير المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عمر الكسواني، أن ما يجري في ساحات المسجد، ومنع الترميم وأعمال المساحة الإسرائيلية بداخله، جريمة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وتنبئ بما يخطط له الاحتلال، بحق المدينة المقدسة.



وقال: "تفاجأ المقدسيون صباح اليوم، وتحديداً الساعة الثامنة، بدخول المساحين مع كاميرات مسح متطورة، وبحراسة من جنود الاحتلال".



وأشار الكسواني إلى أن الاحتلال، ادعى بأن تلك المسوحات، تتعلق بأغراض سياحية، لكن المستوطنين، أعلنوا بأن هذه المسوحات، تهدف إلى إقامة الهيكل المزعوم، وليس لأغراض سياحية.



ولفت إلى أنهم حذروا قبل عامين من الحفريات، التي تمت في ساحة البراق، والتي طالت التلة التي يخرج منها المصلون إلى ساحات المسجد الأقصى، من خلال باب المغاربة، واستبدلت بجسر خشبي.



وأردف الكسواني: "بعد ذلك تواصلت معالم تغيير ساحة البراق، والآن بات البناء المقام، يتألف من أربع طبقات، ولا نعلم كم من طبقة تحت الأرض".



كما أكد أن قوات الاحتلال، وفي الوقت الذي تمضي فيه بتغيير معالم القدس، تمنع لجان الإعمار التابعة للأوقاف من إجراء أي تعديلات أو إصلاحات.



ولفت الكسواني إلى أن كل من يزور الأقصى، وساحة البراق، يدرك بأن الاحتلال، يسير نحو تهويده، ومع ذلك فإن المسجد سيبقى إسلامياً عربياً، وسيدافع أهل القدس عنه، بكل ما أوتي من سبل.