شؤون فلسطينية

سلطة المياه وقطر الخيرية توقعان مذكرة تفاهم لتنفيذ مشاريع مائية بقطاع غزة

سلطة المياه وقطر الخيرية توقعان مذكرة تفاهم لتنفيذ مشاريع مائية بقطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
وقع رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم، ورئيس هيئة قطر الخيرية، حذيفة جلامنة، اليوم، مذكرة تفاهم لتنفيذ مشاريع تطويرية في قطاع غزة، تساهم في تحسين مستوى خدمات المياه والصرف الصحي في محافظات شمال غزة وخانيونس ورفح. 

وتندرج هذه المشاريع، ضمن خطة سلطة المياه لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن، آخذة بعين الاعتبار مشكلة شح المياه الصالحة للشرب، ومستوى خدمات الصرف الصحي في هذه المحافظات.

وتهدف الاتفاقية إلى قيام هيئة قطر الخيرية بتنفيذ مشاريع صيانة وتأهيل محطة ضخ مياه الصرف الصحي، بقيمة مالية بلغت أكثر من 238 ألف دولار، ويشمل صيانة وتأهيل محطة ضخ الصرف الصحي، وتأهيل محطة مشروع بيت لاهيا، وتأهيل محطة الزيتون للصرف الصحي في بيت حانون وغيرها، وتعتبر هذه المحطات رئيسية في المدن، والقيام بعملية تأهيلها وصيانتها، يحد من مشاكل تدفق المياه العادمة، وتأثيرها على البنية المحيطة، وبالتالي تحسين الوضع البيئي والسلامة العامة.

كما تتضمن الاتفاقية تنفيذ مشروع حفر بئر مياه منابر النور، بقيمة مالية بلغت 120 ألف دولار، ومشروع حفر بئر مياه درب الخير بقيمة مالية بلغت كذلك 120 ألف دولار، حيث تنفذ هذه الآبار في مناطق تعاني من شح المياه، وتعتمد على صهاريج المياه ذات التكلفة المرتفعة، وبالتالي ستنعكس الفائدة على المواطن، حال الانتهاء من تنفيذها من خلال وصول المياه إلى منازل المواطنين مباشرة وبجودة مضمونة.

وأكد المهندس غنيم، أن هذه الاتفاقية، تأتي في إطار الجهود التي تسعى من خلالها سلطة المياه؛ لتوفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ المزيد من المشاريع الحيوية، والتي تساهم في تحسين الوضع المائي لا سيما في قطاع غزة، الذي يعيش واقعاً مائياً كارثياً، مثمناً جهود هيئة قطر الخيرية، وإدراكها لحساسية قطاع المياه واحتياجاته، التي تتطلب في كثير من الأحيان الاستجابة الطارئة، نظراً لخصوصية الوضع الفلسطيني، في ظل استمرار الاحتلال وانتشار جائحة (كورونا).

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