أبو شرار يؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس عباس رئيساً لمجلس القضاء الأعلى





جاء تأدية اليمين عبر تقنية (الفيديوكونفرنس)، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).









رام الله - دنيا الوطنأدّى المستشار عيسى أبو شرار، مساء اليوم الأربعاء، اليمين القانونية، أمام الرئيس محمود عباس، رئيساً للمحكمة العليا- محكمة النقض، رئيساً لمجلس القضاء الأعلى.