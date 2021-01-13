أبو شرار يؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس عباس رئيساً لمجلس القضاء الأعلى
رام الله - دنيا الوطن
أدّى المستشار عيسى أبو شرار، مساء اليوم الأربعاء، اليمين القانونية، أمام الرئيس محمود عباس، رئيساً للمحكمة العليا- محكمة النقض، رئيساً لمجلس القضاء الأعلى.
أدّى المستشار عيسى أبو شرار، مساء اليوم الأربعاء، اليمين القانونية، أمام الرئيس محمود عباس، رئيساً للمحكمة العليا- محكمة النقض، رئيساً لمجلس القضاء الأعلى.
جاء تأدية اليمين عبر تقنية (الفيديوكونفرنس)، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
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