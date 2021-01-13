شؤون فلسطينية

أبو شرار يؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس عباس رئيساً لمجلس القضاء الأعلى

أبو شرار يؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس عباس رئيساً لمجلس القضاء الأعلى
عيسى أبو شرار الرئيس عباس
رام الله - دنيا الوطن
أدّى المستشار عيسى أبو شرار، مساء اليوم الأربعاء، اليمين القانونية، أمام الرئيس محمود عباس، رئيساً للمحكمة العليا- محكمة النقض، رئيساً لمجلس القضاء الأعلى.

جاء تأدية اليمين عبر تقنية (الفيديوكونفرنس)، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).


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