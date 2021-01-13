غزة: المحكمة العسكرية تُمهل ثلاثة متهمين عشرة أيام لتسليم أنفسهم













رام الله - دنيا الوطنأمهلت المحكمة العسكرية الخاصة التابعة لهيئة القضاء العسكري، بغزة، المتهم أيمن محمد السراج، هوية رقم (944155472)، والمتهم صفوت صابر الحلبي، هوية رقم (935245613)، والمتهم عبد الرحيم رباح عبيد، هوية رقم (926806076)، عشرة أيام من تاريخ يوم الاثنين الموافق 11/1/2021 لتسليم أنفسهم للقضاء العسكري.وشددت المحكمة على أنه في حال عدم تسليم أنفسهم للعدالة، يعتبرون فارين من وجه العدالة، وسيحاكمون غيابياً، مضيفةً "على كل من يعلم بمحل وجودهم أن يخبر عنهم، وكل من لا يبلغ عنهم، سيعد متستراً على مجرمين فارين من وجه العدالة"، وفق ما نشر موقع وزارة الداخلية بغزة.