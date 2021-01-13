شؤون فلسطينية

صور.. اشتية من الخليل: الخاسر الأكبر من الإغلاقات هي الحكومة

صور.. اشتية من الخليل: الخاسر الأكبر من الإغلاقات هي الحكومة
رام الله - دنيا الوطن
عقد رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الأربعاء، في محافظة الخليل، سلسلة من الاجتماعات، مع فعاليات المحافظة المدنية والأمنية، بحضور محافظ الخليل، جبرين البكري، ووزيرة الصحة، د. مي كيلة، ووزراء الاقتصاد الوطني، خالد العسيلي، والحكم المحلي، مجدي الصالح، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اسحق سدر.

واستهل رئيس الوزراء اجتماعاته، بلقاء مدراء مديريات الصحة والمستشفيات الحكومية في المحافظة، حيث اطلع على سير عمل الكوادر الطبية والحالة الوبائية فيها، إضافة إلى أهم احتياجاتهم، والتحديات التي يواجهونها.

وأشاد اشتية بالطواقم الطبية التي تواصل الليل بالنهار لخدمة المواطنين والجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أن الحكومة عملت على رفع قدرة القطاع الصحي من خلال رفده بالمعدات والكوادر البشرية، الأمر الذي ساهم إضافة إلى إجراءات الحكومة في الحفاظ على حياة المواطنين، وكسر منحنى الاصابات.

الى ذلك، التقى رئيس الوزراء برؤساء البلديات والمجالس المحلية، حيث اطلع على أهم احتياجاتهم، ودورهم المساند في تلبية احتياجات المواطنين.

وأعلن اشتية أن محافظة الخليل، سيكون لها النصيب الاكبر من المشاريع هذا العام، من خلال تخصيص الدعم من الموازنة التطويرية والصناديق العربية والإسلامية، وصندوق تطوير واقراض البلديات، ستقدم للبلديات، داعيا الى ضرورة التسريع في جدولة الديون المستحقة بين الحكومة والبلديات.

وأكد رئيس الوزراء، أن البلديات مركب اساسي في المشروع الوطني، مشيدا بجهودها ودورها المركزي في مواجهة جائحة (كورونا).

والتقى اشتية برؤساء الغرف التجارية في محافظة الخليل، وممثلين عن ملتقى رجال الاعمال، حيث استمع منهم أهم احتياجات القطاع الخاص بالمحافظة، والآثار الناتجة عن جائحة (كورونا) على الاقتصاد الوطني.

وجدد رئيس الوزراء تأكيده أن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة جاءت لحماية أرواح الناس، والخاسر الأكبر من الإغلاقات هي الحكومة، داعيا الى ضرورة تعزيز روح الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

واختتم اشتية زيارته بترؤسه اجتماعا لمدراء المؤسسة الأمنية في محافظة الخليل، حيث اطلع على الوضع الأمني فيها، وسير عمل المؤسسة الأمنية، وأهم التحديات التي تواجهها.

وأشاد رئيس الوزراء بجهود المؤسسة الأمنية في حفظ الأمن والأمان والسلم الأهلي، ودوها البارز في مواجهة فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء: "زيارتنا لمحافظة الخليل اليوم جاءت للتأكد بأن الخدمات الحكومية تسير على أكمل وجه، وبشكل أساسي الخدمات الصحية والبلدية. وكان لنا لقاء مع جميع الخدمات الصحية في المحافظة، واستمعنا منهم أن هناك جاهزية عالية، وتم رفع قدرات المستشفيات بشكل كبير من ناحية الكادر البشري والمعدات، واستمعنا لرؤساء البلديات لهمومهم وقضاياهم، وقدمنا لهم بعض المشاريع والمقترحات، والتقينا مع رجال الأعمال واستمعنا إلى القضايا التي يحتاجونها".

وأضاف اشتية: "هذه المحافظة مهمة وكبيرة وهذه الزيارة الاولى لنا في فترة (كورونا)، والوزراء على تواصل تام دون انقطاع. وهمنا الرئيسي بتوجيه من الرئيس محمود عباس، أن نرفع مستوى الخدمة ونواجه الجائحة، ونحث الناس على الالتزام".

واستدرك رئيس الوزراء: "المحافظات جميعها وحدة واحدة متكاملة، والوطن بوحدته متكامل، والهم واحد، والحمد الله أرقام الاصابات في انخفاض بسبب الالتزام بالإجراءات، وهمُّنا أن نرفع المعاناة عن الناس، والمحافظة اليوم تواجه تحديات كبيرة من الاستيطان ومصادرة الاراضي وغيره، لذلك همُّنا تعزيز صمود المواطنين على أرضهم، وتمكينهم من أجل أن ينتهي كابوس الاحتلال وإقامة دولتنا".












أخبار ذات صلة

غزة: مركز حقوقي يصدر بياناً بشأن احتجاز محامٍ على ذمة التحقيق

غزة: مركز حقوقي يصدر بياناً بشأن احتجاز محامٍ على ذمة التحقيق

القدس: الاحتلال يعتقل ثمانية شبان في بلدة الطور

القدس: الاحتلال يعتقل ثمانية شبان في بلدة الطور

عمر الكسواني: ما يجري بحق المسجد الأقصى جريمة تهويدية واضحة

عمر الكسواني: ما يجري بحق المسجد الأقصى جريمة تهويدية واضحة

&#34;الخارجية&#34;: وفاة و34 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم

"الخارجية": وفاة و34 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم

&#34;الصحة&#34; بغزة تكشف حصيلة إصابات فيروس (كورونا) ليوم الأربعاء

"الصحة" بغزة تكشف حصيلة إصابات فيروس (كورونا) ليوم الأربعاء

سلطة المياه وقطر الخيرية توقعان مذكرة تفاهم لتنفيذ مشاريع مائية بقطاع غزة

سلطة المياه وقطر الخيرية توقعان مذكرة تفاهم لتنفيذ مشاريع مائية بقطاع غزة

أبو شرار يؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس عباس رئيساً لمجلس القضاء الأعلى

أبو شرار يؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس عباس رئيساً لمجلس القضاء الأعلى

غزة: المحكمة العسكرية تُمهل ثلاثة متهمين عشرة أيام لتسليم أنفسهم

غزة: المحكمة العسكرية تُمهل ثلاثة متهمين عشرة أيام لتسليم أنفسهم

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

القدس: الاحتلال يعتقل ثمانية شبان في بلدة الطور

القدس: الاحتلال يعتقل ثمانية شبان في بلدة الطور

عمر الكسواني: ما يجري بحق المسجد الأقصى جريمة تهويدية واضحة

عمر الكسواني: ما يجري بحق المسجد الأقصى جريمة تهويدية واضحة

&#34;الخارجية&#34;: وفاة و34 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم

"الخارجية": وفاة و34 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم

سلطة المياه وقطر الخيرية توقعان مذكرة تفاهم لتنفيذ مشاريع مائية بقطاع غزة

سلطة المياه وقطر الخيرية توقعان مذكرة تفاهم لتنفيذ مشاريع مائية بقطاع غزة

صور.. اشتية من الخليل: الخاسر الأكبر من الإغلاقات هي الحكومة

صور.. اشتية من الخليل: الخاسر الأكبر من الإغلاقات هي الحكومة

الشرطة تقبض على شخص فار من وجه العدالة في جنين

الشرطة تقبض على شخص فار من وجه العدالة في جنين

جنين: القبض على مطلوبين للعدالة وضبط مركبات غير قانونية

جنين: القبض على مطلوبين للعدالة وضبط مركبات غير قانونية

الشرطة تُلقي القبض على مطلوبين للعدالة وتُحرر مخالفات في نابلس

الشرطة تُلقي القبض على مطلوبين للعدالة وتُحرر مخالفات في نابلس

منوعات

شاهد: ريهام سعيد تتعرض للسرقة وتعلق &#34;روحي انتحري&#34;

شاهد: ريهام سعيد تتعرض للسرقة وتعلق "روحي انتحري"

شاهد: فيفي عبده ترد على شائعة دخولها العناية المركزة

شاهد: فيفي عبده ترد على شائعة دخولها العناية المركزة

شاهد: بعد خروجها من الأزمة .. أصالة &#34;هكسر الدنيا&#34;

شاهد: بعد خروجها من الأزمة .. أصالة "هكسر الدنيا"

شاهد: تامر حبيب يوجه رسالة لـ&#34;ملك الموت&#34; ويطلب منه إجازة

شاهد: تامر حبيب يوجه رسالة لـ"ملك الموت" ويطلب منه إجازة

شاهد: حسين فهمي &#34;المرأة نسيت أن الرجل سيدها رغم أنفها&#34;

شاهد: حسين فهمي "المرأة نسيت أن الرجل سيدها رغم أنفها"

شاهد: هند البلوشي عن زوجها &#34;الشرع حلله أربعة ورح يعدل بينا&#34;

شاهد: هند البلوشي عن زوجها "الشرع حلله أربعة ورح يعدل بينا"

هيفاء وهبي تعلن انسحابها من مسلسل يسرا.. فما السبب ؟

هيفاء وهبي تعلن انسحابها من مسلسل يسرا.. فما السبب ؟

يسرا تعلن شفاءها من فيروس (كورونا)

يسرا تعلن شفاءها من فيروس (كورونا)

أحمد العوضي يثير ضجة بمنشور له.. والجمهور &#34;هتقتل ياسمين ولا إيه&#34;

أحمد العوضي يثير ضجة بمنشور له.. والجمهور "هتقتل ياسمين ولا إيه"

شاهد: شيماء سيف بلوك غريب ومثير للدهشة.. فما القصة ؟

شاهد: شيماء سيف بلوك غريب ومثير للدهشة.. فما القصة ؟

عربي

لبنان يسجل أكبر حصيلة بعدد وفيات فيروس (كورونا)

لبنان يسجل أكبر حصيلة بعدد وفيات فيروس (كورونا)

مصر.. تفاصيل جديدة حول عودة الطيران مع قطر

مصر.. تفاصيل جديدة حول عودة الطيران مع قطر

المرصد السوري: ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية بسوريا إلى 40

المرصد السوري: ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية بسوريا إلى 40

صحيفة: السماح لمواطني الإمارات والبحرين الذين زاروا إسرائيل بدخول الكويت

صحيفة: السماح لمواطني الإمارات والبحرين الذين زاروا إسرائيل بدخول الكويت