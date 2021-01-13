الشرطة تقبض على شخص فار من وجه العدالة في جنين





وتحركت قوة من فرع مكافحة المخدرات، تساندهم قوة من مركز شرطة اليامون، والشرطة الخاصة إلى مكان تواجده لإلقاء القبض عليه أصولاً.



وأضافت: لدى وصول الشرطة إلى المكان، سارعت بإلقاء القبض عليه، وبتفتيشه أصولاً عثر بحوزته على مواد يشتبه أنها مخدرة، علماً بأنه فار من وجه العدالة، وصادر بحقه حكم قضائي بالسجن مدة سبع سنوات، بتهمة الحرق الجنائي، والاتجار بالمواد المخدرة.



وأضافت أنه تم التحفظ على الشخص، تمهيداً لتنفيذ الحكم الصادر بحقه أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة، اليوم، على فار من وجه العدالة ومحكوم سبع سنوات في محافظة جنين.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه وبناء على معلومات توافرت لدى الشرطة، حول وجود هذا الشخص في منزل بإحدى بلدات المحافظة، على الفور تم استصدار أمر تفتيش من النيابة العامة.