شاهد: احتجاجات في مخيم النصيرات بسبب تحويل أراضٍ لمقبرة





وقال المواطن سليم الشافعي، في تصريحات لـ "دنيا الوطن": إن بلدية النصيرات خصصت أرضه الزراعية لعمل مقبرة لدفن الأموات، دون سابق إنذار، رغم وجود مخططات سابقة وأرض مفرزة للزراعة، ومسجلة باسمه في دائرة تسجيل الأراضي "الطابو" منذ سنوات طويلة.





وأضاف: أنه تفاجأ بوجود يافطة معلقة على أرضه تمنع التصرف بهذه الأرض، بحجة أن هذه الأرض غير مفرزة، وأن الهدف تحويل هذه الأرض من أرض زراعية لسكنية، ثم من سكنية إلى مقبرة، حيث تبلغ مساحة الأرض 40 دونماً، وسيتم تخصيص 34 دونم كمقبرة جديدة للمخيم.



وتساءل الشافعي، هل يحق لبلدية تخصيص ارض غير صالحة للعمل بها كمقبرة بسبب قربها من مجرى واد، ومطلة على مدرسة دينية، وعلى شارع عام ويعتبر ثمنها بهيظ ومرتفع جداً.





من جانبه قال مدير بلدية النصيرات، محمد المغاري، أنه تم تخصيص قطعة أرض خاصة بأحد المواطنين وسيجري تعويضهم حسب الأصول الإدارية والقانونية المعمول به.





وعزا تخصيص هذه القطعة بالتحديد، لعدم وجود أراض حكومية في مخيم النصيرات، الأمر الذي دفع البلدية لتخصيص أرض الشافعي غرب مخيم النصيرات لعمل مقبرة جديد بمساحة 35 دونماً من أرضه.





من جانبه قال علاء النباهين، رئيس اللجنة الفنية لمتابعة أعمال المقابر في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بأن يجب أن يكون هناك معايير محددة لاختيار المقبرة بأن ألا تكون على مجرى وادي، حتى لا تنجرف قبور المسلمين في هذا المكان، وان تكون الأرض رملية وليس طينية.













رام الله - دنيا الوطنناشد عدد من المواطنين، وزارة الحكم المحلي والمسؤولين، بغزة بضرورة أن توقف بلدية النصيرات مصادرة أراضيهم وتحويلها لمقبرة جديدة شمال غرب المخيم وسط قطاع غزة.