دولي

مجلس النواب الأمريكي يناقش تشريعاً لعزل ترامب.. وبيلوسي: عليه الرحيل كونه يمثل تهديداً للبلاد

مجلس النواب الأمريكي يناقش تشريعاً لعزل ترامب.. وبيلوسي: عليه الرحيل كونه يمثل تهديداً للبلاد
نانسي بيلوسي وترامب
رام الله - دنيا الوطن
بدأ مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، المداولات بشأن مشروع القرار الذي يوجه تهماً إلى الرئيس دونالد ترمب، تمهيداً لمحامته.

وقال رئيس مجلس النواب، نانسي بيلوسي: إنه "يجب أن يرحل ترمب فهو يمثل تهديدا للبلاد" وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).

وأضاف: واجهنا تمرداً انتهك قدسية مبنى الكونغرس بتحريض من الرئيس ترمب، مشددة على أن على مجلس الشيوخ، الموافقة على عزل الرئيس لأنه يقسم البلاد.

وتابعت: بأن المتمردين الذين اقتحموا الكونغرس، "ليسوا قاعدة شعبية نحترم رأيها بل هم إرهابيون محليون".

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