مجلس النواب الأمريكي يناقش تشريعاً لعزل ترامب.. وبيلوسي: عليه الرحيل كونه يمثل تهديداً للبلاد
رام الله - دنيا الوطن
بدأ مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، المداولات بشأن مشروع القرار الذي يوجه تهماً إلى الرئيس دونالد ترمب، تمهيداً لمحامته.
وقال رئيس مجلس النواب، نانسي بيلوسي: إنه "يجب أن يرحل ترمب فهو يمثل تهديدا للبلاد" وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).
وأضاف: واجهنا تمرداً انتهك قدسية مبنى الكونغرس بتحريض من الرئيس ترمب، مشددة على أن على مجلس الشيوخ، الموافقة على عزل الرئيس لأنه يقسم البلاد.
وتابعت: بأن المتمردين الذين اقتحموا الكونغرس، "ليسوا قاعدة شعبية نحترم رأيها بل هم إرهابيون محليون".
بدأ مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، المداولات بشأن مشروع القرار الذي يوجه تهماً إلى الرئيس دونالد ترمب، تمهيداً لمحامته.
وقال رئيس مجلس النواب، نانسي بيلوسي: إنه "يجب أن يرحل ترمب فهو يمثل تهديدا للبلاد" وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).
وأضاف: واجهنا تمرداً انتهك قدسية مبنى الكونغرس بتحريض من الرئيس ترمب، مشددة على أن على مجلس الشيوخ، الموافقة على عزل الرئيس لأنه يقسم البلاد.
وتابعت: بأن المتمردين الذين اقتحموا الكونغرس، "ليسوا قاعدة شعبية نحترم رأيها بل هم إرهابيون محليون".
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