نتنياهو يزعم: خصصنا ميزانيات طائلة للمجتمع العربي





ورفع بعض المشاركين الأعلام الفلسطينية، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).





وجرى اعتقال عشرة متظاهرين بشبهة الإخلال بالنظام العام، وقال النواب العرب: إن الشرطة استخدمت القوة المفرطة ضدهم وضد المتظاهرين، علما بأن النائبة سندس صالح توجهت الى المستشفى.



رام الله - دنيا الوطنزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: بأنه خصص ميزانيات طائلة للمجتمع العربي، بلغت أكثر مما خصصته كل حكومات إسرائيل مجتمعة لهذا المجتمع.وأشار خلال زيارة قام بها عصر اليوم لبلدية الناصرة، إلى أن حكومته أقامت 12 مركزا للشرطة في البلدات العربية لضمان الأمن الشخصي للمواطنين، وانها بصدد بلورة خطة للقضاء على العنف والجريمة في هذه البلدات، وفق ادعائه.وكان العشرات من سكان المدينة وآخرون بينهم نواب من (القائمة المشتركة) اشتبكوا مع الشرطة خلال مظاهرة احتجاجا على الزيارة.