جنين: القبض على مطلوبين للعدالة وضبط مركبات غير قانونية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قبضت الشرطة على مطلوبين للعدالة وضبطت مركبات غير قانونية في جنين.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه ومن خلال النشاط الشرطي المستمر في أنحاء المحافظة فقد قامت الشرطة بإلقاء القبض على 22 مطلوباً للعدالة صادر بحقهم 33 مذكرة قضائية وضبطت ثلاث مركبات غير قانونية.



وأضافت: أنه تم التحفظ على المطلوبين تمهيداً لإحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول.