مركبة عسكرية إسرائيلية تدهس طفلاً في جنين

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رام الله - دنيا الوطن

دهست مركبة عسكرية إسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، طفلاً من بلدة اليامون، في قرية زبوبا غرب جنين.



وذكر أمين سر فتح في قرية زبوبا، حسين جرادات: أن الطفل عبيدة محمد الوحش (13 عاما) من اليامون تعرض لعملية دهس من "جيب عسكري" أثناء اقتياده دراجة وسط القرية وتم نقله لمستشفى جنين الحكومي للعلاج.