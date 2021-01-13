مركبة عسكرية إسرائيلية تدهس طفلاً في جنين
رام الله - دنيا الوطن
دهست مركبة عسكرية إسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، طفلاً من بلدة اليامون، في قرية زبوبا غرب جنين.
وذكر أمين سر فتح في قرية زبوبا، حسين جرادات: أن الطفل عبيدة محمد الوحش (13 عاما) من اليامون تعرض لعملية دهس من "جيب عسكري" أثناء اقتياده دراجة وسط القرية وتم نقله لمستشفى جنين الحكومي للعلاج.
دهست مركبة عسكرية إسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، طفلاً من بلدة اليامون، في قرية زبوبا غرب جنين.
وذكر أمين سر فتح في قرية زبوبا، حسين جرادات: أن الطفل عبيدة محمد الوحش (13 عاما) من اليامون تعرض لعملية دهس من "جيب عسكري" أثناء اقتياده دراجة وسط القرية وتم نقله لمستشفى جنين الحكومي للعلاج.
التعليقات