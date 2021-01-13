دار الإفتاء: الخميس غرة شهر جمادى الآخرة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية – رئيس مجلس الإفتاء الأعلى- أن يوم الخميس الموافق 14 كانون الثاني/يناير 2021م هو الأول من شهر جمادى الآخرة لعام 1442هـ، أعاده الله على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.