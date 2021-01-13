"الصحة" بغزة: فحص (كورونا) من خلال الدم سيشمل كافة مناطق القطاع بالفترة القادمة



وأكد الفحص من خلال الدم سيشمل كافة مناطق قطاع غزة خلال الفترة القادمة من أجل الوصول لنسب تقديرية أكثر دقة.





إن طواقمها تقوم بإجراء فحوصات عشوائية من خلال الدم، بهدف عمل مجموعة من الدراسات حول الوضع الوبائي في قطاع غزة.



وأضاف في تصريحات لإذاعة (القدس): أن النتائج التي ظهرت حتى اللحظة، تُشير إلى أن عدد الأفراد الذين أُصيبوا بفيروس (كورونا) من 20-40% من إجمالي منطقة شمال قطاع غزة، و"نقوم بعمل مسوحات إضافية لوضع رقم تقديري أكثر دقة حول العدد الفعلي".



وشدد على أن الفحص يُساعد على قياس المناعة داخل الجسم وعدد الأشخاص الذين حصلوا على أجسام مناعية نتيجة إصابتهم بفيروس (كورونا) دون ظهور أعراض.



وقال العبادلة: إن الفحوصات لا تهم الفرد بذاته إنما تمثل المجتمع، وتساعد على تقدير عدد الحالات التي أُصيبت منذ تاريخ بداية الجائحة وحتى اللحظة.



وشدد على أن هذا الإجراء يساهم في وضع الخطط والإحتمالات اللازمة خلال الفترة القادمة في حال كان هناك موجات قادمة.



وتابع العبادلة: بأنه جرى أخذ عينات في بيت حانون وعدد من المستشفيات وكذلك قوات الشرطة المتواجدة في شمال القطاع وعدد من العينات في عدد من المحافظات.

وأضاف في تصريحات لإذاعة (القدس): أن فحص (PRC)، يُظهر للفرد نفسه أنه مصاب أم لا، أما فحص الدم من أجل قياس الأجسام المناعية ونسبة الدقة فيه من 50-60%.