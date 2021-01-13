عاجل

  • "الصحة العالمية": العام الثاني من وباء (كورونا) سيكون أصعب من السابق

  • مجلس النواب الأميركي يواصل التصويت على آليات توجيه التهم وعزل ترمب

  • مجلس النواب الأمريكي يصوت حالياً على القواعد التي تحكم مشروع القرار الخاص بتوجيه التهم لترمب

  • تصويت تمهيدي بمجلس النواب الأمريكي قبل بدء المداولات بشأن مشروع قرار يتهم ترمب بالتحريض على التمرد

شؤون فلسطينية

"الصحة" بغزة: فحص (كورونا) من خلال الدم سيشمل كافة مناطق القطاع بالفترة القادمة

"الصحة" بغزة: فحص (كورونا) من خلال الدم سيشمل كافة مناطق القطاع بالفترة القادمة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس دائرة مكافحة العدوى في وزارة الصحة، بغزة د. رامي العبادلة، إن فحص فيروس (كورونا) من خلال الدم يختلف عن فحص (PCR).

وأضاف في تصريحات لإذاعة (القدس): أن فحص (PRC)، يُظهر للفرد نفسه أنه مصاب أم لا، أما فحص الدم من أجل قياس الأجسام المناعية ونسبة الدقة فيه من 50-60%.

وأكد الفحص من خلال الدم سيشمل كافة مناطق قطاع غزة خلال الفترة القادمة من أجل الوصول لنسب تقديرية أكثر دقة.

إن طواقمها تقوم بإجراء فحوصات عشوائية من خلال الدم، بهدف عمل مجموعة من الدراسات حول الوضع الوبائي في قطاع غزة.

وأضاف في تصريحات لإذاعة (القدس): أن النتائج التي ظهرت حتى اللحظة، تُشير إلى أن عدد الأفراد الذين أُصيبوا بفيروس (كورونا) من 20-40% من إجمالي منطقة شمال قطاع غزة، و"نقوم بعمل مسوحات إضافية لوضع رقم تقديري أكثر دقة حول العدد الفعلي".

وشدد على أن الفحص يُساعد على قياس المناعة داخل الجسم وعدد الأشخاص الذين حصلوا على أجسام مناعية نتيجة إصابتهم بفيروس (كورونا) دون ظهور أعراض.

وقال العبادلة: إن الفحوصات لا تهم الفرد بذاته إنما تمثل المجتمع، وتساعد على تقدير عدد الحالات التي أُصيبت منذ تاريخ بداية الجائحة وحتى اللحظة.

وشدد على أن هذا الإجراء يساهم في وضع الخطط والإحتمالات اللازمة خلال الفترة القادمة في حال كان هناك موجات قادمة.

وتابع العبادلة: بأنه جرى أخذ عينات في بيت حانون وعدد من المستشفيات وكذلك قوات الشرطة المتواجدة في شمال القطاع وعدد من العينات في عدد من المحافظات.

أخبار ذات صلة

مركبة عسكرية إسرائيلية تدهس طفلاً في جنين

مركبة عسكرية إسرائيلية تدهس طفلاً في جنين

تيسير خالد يدعو لتحويل مشاركة المقدسيين بالانتخابات لرافعة للوحدة الوطنية

تيسير خالد يدعو لتحويل مشاركة المقدسيين بالانتخابات لرافعة للوحدة الوطنية

محافظ طوباس وبشار المصري يتفقدان مشروع رصد انتهاكات المستوطنين

محافظ طوباس وبشار المصري يتفقدان مشروع رصد انتهاكات المستوطنين

&#34;كهرباء&#34; غزة تصدر تنويهاً بشأن المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد خلال الأيام

"كهرباء" غزة تصدر تنويهاً بشأن المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد خلال الأيام

وزير الزراعة يطلق المشروع التجريبي الأول للمؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي

وزير الزراعة يطلق المشروع التجريبي الأول للمؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي

الرجوب يطلع السفير التركي في القدس على آخر التطورات في الساحة الفلسطينية

الرجوب يطلع السفير التركي في القدس على آخر التطورات في الساحة الفلسطينية

الهباش يحذر من مخططات إسرائيلية إجرامية تستهدف المسجد الأقصى

الهباش يحذر من مخططات إسرائيلية إجرامية تستهدف المسجد الأقصى

طالع: لجنة الانتخابات المركزية تتسلم وتنشر تعديلات قانون الانتخابات

طالع: لجنة الانتخابات المركزية تتسلم وتنشر تعديلات قانون الانتخابات

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

تيسير خالد يدعو لتحويل مشاركة المقدسيين بالانتخابات لرافعة للوحدة الوطنية

تيسير خالد يدعو لتحويل مشاركة المقدسيين بالانتخابات لرافعة للوحدة الوطنية

محافظ طوباس وبشار المصري يتفقدان مشروع رصد انتهاكات المستوطنين

محافظ طوباس وبشار المصري يتفقدان مشروع رصد انتهاكات المستوطنين

الرجوب يطلع السفير التركي في القدس على آخر التطورات في الساحة الفلسطينية

الرجوب يطلع السفير التركي في القدس على آخر التطورات في الساحة الفلسطينية

الهباش يحذر من مخططات إسرائيلية إجرامية تستهدف المسجد الأقصى

الهباش يحذر من مخططات إسرائيلية إجرامية تستهدف المسجد الأقصى

محافظ طولكرم يمدد إغلاق بلدة رامين حتى الأحد المقبل

محافظ طولكرم يمدد إغلاق بلدة رامين حتى الأحد المقبل

كتائب المقاومة الوطنية تشيد بتصدي المقاومة لآليات الاحتلال المتوغلة شرق خانيونس

كتائب المقاومة الوطنية تشيد بتصدي المقاومة لآليات الاحتلال المتوغلة شرق خانيونس

الديمقراطية: أنظمة عربية تمنح إسرائيل شهادة بالسلام بينما تواصل عدوانها على الفلسطينيين والسوريين

الديمقراطية: أنظمة عربية تمنح إسرائيل شهادة بالسلام بينما تواصل عدوانها على الفلسطينيين والسوريين

عصام يوسف يدعو لحراك شعبي عربي ضد التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي

عصام يوسف يدعو لحراك شعبي عربي ضد التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي

منوعات

شاهد: ريهام سعيد تتعرض للسرقة وتعلق &#34;روحي انتحري&#34;

شاهد: ريهام سعيد تتعرض للسرقة وتعلق "روحي انتحري"

شاهد: فيفي عبده ترد على شائعة دخولها العناية المركزة

شاهد: فيفي عبده ترد على شائعة دخولها العناية المركزة

شاهد: بعد خروجها من الأزمة .. أصالة &#34;هكسر الدنيا&#34;

شاهد: بعد خروجها من الأزمة .. أصالة "هكسر الدنيا"

شاهد: تامر حبيب يوجه رسالة لـ&#34;ملك الموت&#34; ويطلب منه إجازة

شاهد: تامر حبيب يوجه رسالة لـ"ملك الموت" ويطلب منه إجازة

شاهد: حسين فهمي &#34;المرأة نسيت أن الرجل سيدها رغم أنفها&#34;

شاهد: حسين فهمي "المرأة نسيت أن الرجل سيدها رغم أنفها"

شاهد: هند البلوشي عن زوجها &#34;الشرع حلله أربعة ورح يعدل بينا&#34;

شاهد: هند البلوشي عن زوجها "الشرع حلله أربعة ورح يعدل بينا"

هيفاء وهبي تعلن انسحابها من مسلسل يسرا.. فما السبب ؟

هيفاء وهبي تعلن انسحابها من مسلسل يسرا.. فما السبب ؟

يسرا تعلن شفاءها من فيروس (كورونا)

يسرا تعلن شفاءها من فيروس (كورونا)

أحمد العوضي يثير ضجة بمنشور له.. والجمهور &#34;هتقتل ياسمين ولا إيه&#34;

أحمد العوضي يثير ضجة بمنشور له.. والجمهور "هتقتل ياسمين ولا إيه"

شاهد: شيماء سيف بلوك غريب ومثير للدهشة.. فما القصة ؟

شاهد: شيماء سيف بلوك غريب ومثير للدهشة.. فما القصة ؟

عربي

المرصد السوري: ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية بسوريا إلى 40

المرصد السوري: ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية بسوريا إلى 40

صحيفة: السماح لمواطني الإمارات والبحرين الذين زاروا إسرائيل بدخول الكويت

صحيفة: السماح لمواطني الإمارات والبحرين الذين زاروا إسرائيل بدخول الكويت

بدء حملة التطعيم ضد (كورونا) في الأردن

بدء حملة التطعيم ضد (كورونا) في الأردن

رئيس الوزراء الكويتي يقدم استقالة الحكومة لأمير البلاد

رئيس الوزراء الكويتي يقدم استقالة الحكومة لأمير البلاد