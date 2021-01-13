إسرائيل: ترجيحات بتمديد الإغلاق إلى ثلاثة أسابيع





وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن ما يقض مضاجع هؤلاء المسؤولين هو ارتفاع المراضة لدى الأطفال، اذ 38% من المرضى الجدد، أطفال وأبناء شبيبة حتى سن 19.





ويستدل من دراسة لمعهد فايتسمان، أن نسبة الأطفال من بين حالات الإصابة الجديدة ارتفعت بـ 30% خلال الأسبوعين الماضيين، ويعتقد ان لذلك صلة بانتشار الفيروس البريطاني المتحور.



وأعرب منسق شؤون الجائحة، نحمان اش عن خشيته، من أن الإغلاق الصحي لن يحقق الهدف المنشود بعد أسبوعين على فرضه.





وفي حديث إذاعي صباحي، قال اش: إن (كورونا) لن يكون من ورائنا خلال الأشهر القادمة، مضيفاً أن علينا التعايش معه، ورأى مع ذلك أنه سيطرأ انخفاض على عدد المرضى الذين توصف حالتهم بخطيرة.



رام الله - دنيا الوطنفي أعقاب تصاعد المنحنى الوبائي في إسرائيل، رجح مسؤولون في وزارة الصحة، بأن يضطروا إلى التوصية بتمديد الاغلاق بأسبوع ليدوم ثلاثة أسابيع.