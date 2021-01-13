عاجل

  • (سي إن إن) نقلا عن مصدر بالحزب الجمهوري:نتوقع أن يصوت ما بين 10و20 جمهوريا ضد الرئيس

  • "الصحة العالمية": العام الثاني من وباء (كورونا) سيكون أصعب من السابق

  • مجلس النواب الأميركي يواصل التصويت على آليات توجيه التهم وعزل ترمب

دولي

إسرائيل: ترجيحات بتمديد الإغلاق إلى ثلاثة أسابيع

إسرائيل: ترجيحات بتمديد الإغلاق إلى ثلاثة أسابيع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
في أعقاب تصاعد المنحنى الوبائي في إسرائيل، رجح مسؤولون في وزارة الصحة، بأن يضطروا إلى التوصية بتمديد الاغلاق بأسبوع ليدوم ثلاثة أسابيع. 

وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن ما يقض مضاجع هؤلاء المسؤولين هو ارتفاع المراضة لدى الأطفال، اذ 38% من المرضى الجدد، أطفال وأبناء شبيبة حتى سن 19.

ويستدل من دراسة لمعهد فايتسمان، أن نسبة الأطفال من بين حالات الإصابة الجديدة ارتفعت بـ 30% خلال الأسبوعين الماضيين، ويعتقد ان لذلك صلة بانتشار الفيروس البريطاني المتحور.

وأعرب منسق شؤون الجائحة، نحمان اش عن خشيته، من أن الإغلاق الصحي لن يحقق الهدف المنشود بعد أسبوعين على فرضه.

وفي حديث إذاعي صباحي، قال اش: إن (كورونا) لن يكون من ورائنا خلال الأشهر القادمة، مضيفاً أن علينا التعايش معه، ورأى مع ذلك أنه سيطرأ انخفاض على عدد المرضى الذين توصف حالتهم بخطيرة.

أخبار ذات صلة

روسيا تُسجل أدنى حصيلة إصابات يومية بـ (كورونا) منذ منتصف نوفمبر

روسيا تُسجل أدنى حصيلة إصابات يومية بـ (كورونا) منذ منتصف نوفمبر

لجنة إسرائيلية تجتمع للمصادقة على مبنى السفارة الأميركية بالقدس

لجنة إسرائيلية تجتمع للمصادقة على مبنى السفارة الأميركية بالقدس

الاتحاد الأوروبي يرفض استقبال وزير الخارجية الأمريكي

الاتحاد الأوروبي يرفض استقبال وزير الخارجية الأمريكي

&#34;كورونا عالمياً&#34;: أكثر من مليون و970 ألف وفاة و92 مليوناً و16 ألف إصابة

"كورونا عالمياً": أكثر من مليون و970 ألف وفاة و92 مليوناً و16 ألف إصابة

مجلس النواب الأمريكي يُصوت على قرار عزل ترامب

مجلس النواب الأمريكي يُصوت على قرار عزل ترامب

عمير بيرتس يُقرر عدم الترشح لانتخابات (كنيست)

عمير بيرتس يُقرر عدم الترشح لانتخابات (كنيست)

هيئة الأركان الأمريكية المشتركة: بايدن سيصبح القائد 46 للقوات المسلحة بـ 20 يناير

هيئة الأركان الأمريكية المشتركة: بايدن سيصبح القائد 46 للقوات المسلحة بـ 20 يناير

البرازيل تسجل ارتفاعاً كبيراً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

البرازيل تسجل ارتفاعاً كبيراً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

مركبة عسكرية إسرائيلية تدهس طفلاً في جنين

مركبة عسكرية إسرائيلية تدهس طفلاً في جنين

تيسير خالد يدعو لتحويل مشاركة المقدسيين بالانتخابات لرافعة للوحدة الوطنية

تيسير خالد يدعو لتحويل مشاركة المقدسيين بالانتخابات لرافعة للوحدة الوطنية

محافظ طوباس وبشار المصري يتفقدان مشروع رصد انتهاكات المستوطنين

محافظ طوباس وبشار المصري يتفقدان مشروع رصد انتهاكات المستوطنين

الرجوب يطلع السفير التركي في القدس على آخر التطورات في الساحة الفلسطينية

الرجوب يطلع السفير التركي في القدس على آخر التطورات في الساحة الفلسطينية

الهباش يحذر من مخططات إسرائيلية إجرامية تستهدف المسجد الأقصى

الهباش يحذر من مخططات إسرائيلية إجرامية تستهدف المسجد الأقصى

محافظ طولكرم يمدد إغلاق بلدة رامين حتى الأحد المقبل

محافظ طولكرم يمدد إغلاق بلدة رامين حتى الأحد المقبل

كتائب المقاومة الوطنية تشيد بتصدي المقاومة لآليات الاحتلال المتوغلة شرق خانيونس

كتائب المقاومة الوطنية تشيد بتصدي المقاومة لآليات الاحتلال المتوغلة شرق خانيونس

الديمقراطية: أنظمة عربية تمنح إسرائيل شهادة بالسلام بينما تواصل عدوانها على الفلسطينيين والسوريين

الديمقراطية: أنظمة عربية تمنح إسرائيل شهادة بالسلام بينما تواصل عدوانها على الفلسطينيين والسوريين

منوعات

شاهد: ريهام سعيد تتعرض للسرقة وتعلق &#34;روحي انتحري&#34;

شاهد: ريهام سعيد تتعرض للسرقة وتعلق "روحي انتحري"

شاهد: فيفي عبده ترد على شائعة دخولها العناية المركزة

شاهد: فيفي عبده ترد على شائعة دخولها العناية المركزة

شاهد: بعد خروجها من الأزمة .. أصالة &#34;هكسر الدنيا&#34;

شاهد: بعد خروجها من الأزمة .. أصالة "هكسر الدنيا"

شاهد: تامر حبيب يوجه رسالة لـ&#34;ملك الموت&#34; ويطلب منه إجازة

شاهد: تامر حبيب يوجه رسالة لـ"ملك الموت" ويطلب منه إجازة

شاهد: حسين فهمي &#34;المرأة نسيت أن الرجل سيدها رغم أنفها&#34;

شاهد: حسين فهمي "المرأة نسيت أن الرجل سيدها رغم أنفها"

شاهد: هند البلوشي عن زوجها &#34;الشرع حلله أربعة ورح يعدل بينا&#34;

شاهد: هند البلوشي عن زوجها "الشرع حلله أربعة ورح يعدل بينا"

هيفاء وهبي تعلن انسحابها من مسلسل يسرا.. فما السبب ؟

هيفاء وهبي تعلن انسحابها من مسلسل يسرا.. فما السبب ؟

يسرا تعلن شفاءها من فيروس (كورونا)

يسرا تعلن شفاءها من فيروس (كورونا)

أحمد العوضي يثير ضجة بمنشور له.. والجمهور &#34;هتقتل ياسمين ولا إيه&#34;

أحمد العوضي يثير ضجة بمنشور له.. والجمهور "هتقتل ياسمين ولا إيه"

شاهد: شيماء سيف بلوك غريب ومثير للدهشة.. فما القصة ؟

شاهد: شيماء سيف بلوك غريب ومثير للدهشة.. فما القصة ؟

عربي

مصر.. تفاصيل جديدة حول عودة الطيران مع قطر

مصر.. تفاصيل جديدة حول عودة الطيران مع قطر

المرصد السوري: ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية بسوريا إلى 40

المرصد السوري: ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية بسوريا إلى 40

صحيفة: السماح لمواطني الإمارات والبحرين الذين زاروا إسرائيل بدخول الكويت

صحيفة: السماح لمواطني الإمارات والبحرين الذين زاروا إسرائيل بدخول الكويت

بدء حملة التطعيم ضد (كورونا) في الأردن

بدء حملة التطعيم ضد (كورونا) في الأردن