"كهرباء" غزة تصدر تنويهاً بشأن المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد خلال الأيام

وتبذل طواقم الشركة جهود كبيرة من أجل توزيع الكهرباء على المواطنين وفق أعلى درجات العدالة والكفاءة، كما ويتم التعامل مع الإشارات والتبليغات الواردة من مختلف المحافظات لتلبية حاجات المواطنين الطارئة.



وسجلت أجهزة القياس عدد من البيانات المتعلقة بحالة الكهرباء في قطاع غزة على النحو الآتي:



سجل الطلب (الاحتياج) عصر هذا اليوم قرابة (466) ميجاوات فيما المتوفر من كهرباء قرابة (194) ميجاوات، بنسبة عجز وصلت لقرابة (58.4%)، وبالتالي انعكس ذلك بشكل مباشر على جدول توزيع الكهرباء .



واستنادا للمعطيات السابقة تؤكد الشركة أنها تعمل على مدار الساعة من أجل ضمان وصول التيار الكهربائي في أوقاته المحددة وبمأمونية عالية.



وتدعو الشركة جمهور المواطنين لضرورة ترشيد استهلاكهم من الكهرباء وأخذ الاحتياطات اللازمة وتأمين منازلهم من خطر المواد المتطايرة خشية وقوعها على شبكة الكهرباء وكذلك الابتعاد عن مكونات شبكة الكهرباء والاسلاك والأعمدة الحديدية حفظا لسلامتهم، والإبلاغ الفوري عن أي طارئ في موضوع الكهرباء بالاتصال على الرقم 133 الخاص بالشركة.



رام الله - دنيا الوطنأصدرت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة، تنويهاً بشأن المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد خلال الأيام المقبلة.ودعت الشركة جمهور المواطنين لضرورة ترشيد استهلاكهم من الكهرباء، وأخذ الاحتياطات اللازمة وتأمين منازلهم من خطر المواد المتطايرة خشية وقوعها على شبكة الكهرباء.وفيما يلي نص التنويه الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:تدعو شركة توزيع كهرباء محافظات غزة الأخوة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات والنصائح الصادرة عنها بخصوص التعامل في ظل المنخفضات الجوية، والعمل بموجبها حفاظا على سلامتهم.وتؤكد الشركة بأن وقوع المنطقة تحت تأثير الجبهات الهوائية العميقة وظروف الطقس المتقلبة يصاحبها ارتفاع في الطلب على الكهرباء وبالتالي ازدياد في نسبة العجز الذي تحاول الشركة السيطرة عليه وتقليصه قدر الإمكان من خلال عدد من الإجراءات الفنية.لذا فإن المسؤولية مشتركة بين الشركة والمواطنين لتجاوز تلك الفترة.