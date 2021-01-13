وزير الزراعة يطلق المشروع التجريبي الأول للمؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي

رام الله - دنيا الوطنأطلق وزير الزراعة، رياض العطاري، اليوم الأربعاء، المشروع التجريبي الأول للمؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي.وتم خلال مراسم الإطلاق التي جرت في مدينة رام الله، تقديم قروض وتمويلات لـ 14 مشروعا من المشاريع الزراعية المختلفة في مجال الإنتاج النباتي والحيواني ومستلزماتها، والتي توافقت مع الشروط التي وضعتها المؤسسة للحصول على تمويل قروض زراعية، كمرحلة أولى ضمن المشروع التجريبي.وستمكن المؤسسة صغار المزارعين والفئات المهمشة والشباب من كلا الجنسين، من الحصول على تمويل وإقراض زراعي ميسر بمختلف الأحجام والآجال، كون حصة القطاع الزراعي من محفظة التمويل والإقراض في السوق قليلة جدا.وتأتي هذه القروض وفق استراتيجية القطاع الزراعي وتوجهات الحكومة لخطة التنمية بالعناقيد الزراعية حيث تعتبر المؤسسة أحد الأذرع التنموية للقطاع الزراعي، وسيتم في القريب العاجل الإعلان عن رزمة تمويلات وقروض تلبي حاجة الفئات المستهدفة العاملة في القطاع الزراعي.وتعمل المؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي على توفير خدمات تمويلية لكافة المزارعين، وبفرص متكافئة وتساهم في تطوير وتنمية القطاع الزراعي، وزيادة مساهمة الزراعة في الناتج الإجمالي، وتعزيز الأمن الغذائي.وتحدث العطاري عن أهمية وجود مؤسسة حكومية أولى متخصصة في توفير القروض والتمويلات للمشاريع الزراعية، ودعم القطاع الزراعي، والمزارع الفلسطيني، خاصة في المناطق المهمشة والمهددة بالاستيلاء، وذلك لتثبيته وتعزيز صموده في أرضه.