الرجوب يطلع السفير التركي في القدس على آخر التطورات في الساحة الفلسطينية

الرجوب والسفير التركي

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رام الله - دنيا الوطن

أطلع أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب، اليوم الأربعاء، السفير التركي في القدس، أحمد رضا ديمير، على آخر التطورات على الساحة الفلسطينية.



ووضع الرجوب السفير ديمير خلال اللقاء الذي عقد في رام الله، في صورة آخر المستجدات السياسية المتعلقة بالحوار الوطني والتحضيرات التي تجري على قدم وساق للانتخابات القادمة، بعد رسالة حماس الأخيرة للرئيس والتي أعلنت خلالها موافقتها على إجراء الانتخابات بالتوالي والترابط وعلى أساس التمثيل النسبي الكامل.



وأكد أن الرئيس محمود عباس سيصدر المراسيم الرئاسية الخاصة بإجراء الانتخابات خلال الأيام القليلة المقبلة.



كما وضع الرجوب السفير التركي في صورة الانتهاكات التي يتعرض لها أبناء شعبنا جرّاء ممارسات الاحتلال الهادفة للقضاء على مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة، مؤكدا التزام القيادة بالثوابت الفلسطينية بإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، وحل مشكلة اللاجئين، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.



وثمن الدور التركي الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، إضافة لدعمه منذ اللحظة الأولى لجهود استئناف الحوار بين حركتي فتح وحماس، موجها الشكر لتركيا شعبا وقيادة وحكومة.



بدوره، أكد السفير أحمد رضا ديمير موقف بلاده الداعم للشعب الفلسطيني وللحقوق الوطنية الفلسطينية والحق في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال وفقاً للشرعية الدولية، ومواصلة الدعم التركي للحوار الوطني الفلسطيني لحين الوصول إلى إجراء الانتخابات الوطنية الشاملة على أسس ديمقراطية ونزيهة.