الهباش يحذر من مخططات إسرائيلية إجرامية تستهدف المسجد الأقصى





وأكد أن اليمين المتطرف الذي يقود حكومة الاحتلال يسعى بكل السبل لفرض سيطرته الاستعمارية على الحرم القدسي الشريف ونزع ادارته الحصرية من الأوقاف الإسلامية، من خلال التدخل في إدارته ومحاولة فرض أمر واقع جديد على المكان سواء بحجة جائحة (كورونا) أو من خلال ما جرى من اقتحام طواقم المساحة الاحتلالية لباحات الحرم.



وأكد أن هذه المحاولات الرامية للسيطرة على الحرم القدسي الشريف ستبوء بالفشل الذريع أمام صمود وثبات أبناء شعبنا المرابطين في باحات المسجد الأقصى المبارك والذين يقفون الى جانب الاوقاف الإسلامية في القدس دفاعاً عن الحرم القدسي الشريف بكافة مرافقه، داعيا أبناء شعبنا القادرين على الوصول للحرم القدسي الشريف الى تكثيف التواجد داخل باحات المسجد والرباط فيه.





رام الله - دنيا الوطنحذر قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، من مخططات اجرامية تسعى لتنفيذها دولة الاحتلال بحق الحرم القدسي الشريف، في أعقاب اقتحام المسجد الأقصى من قبل مسّاحين احتلاليين والقيام بأعمال المساحة وأخذ القياسات داخل باحات الحرم وفي محيط مسجد قبة الصخرة المشرفة.وأضاف الهباش في بيان، اليوم الأربعاء، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن مثل هذه الإجراءات مجهولة الأهداف تنذر بالخطر الذي تحيكه مؤسسات دولة الاحتلال ضد المسجد الأقصى المبارك.