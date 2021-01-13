طالع: لجنة الانتخابات المركزية تتسلم وتنشر تعديلات قانون الانتخابات





وقامت اللجنة بنشره على صفحتها الرسمية وستعمل بمقتضاه.







طالع: قرار بقانون رقم ( ) لسنة 2021 بشأن تعديل قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامةللتحميل اضغط هنا طالع: قرار بقانون رقم ( ) لسنة 2021 بشأن تعديل قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة





طالع: قرار بقانون رقم 1 لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة





رام الله - دنيا الوطنتسلمت لجنة الانتخابات المركزية اليوم الأربعاء، قرار بقانون رقم ( ) لسنة 2021 بشأن تعديل قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة، والذي أصدره الرئيس محمود عباس يوم 11 كانون ثاني الحالي.