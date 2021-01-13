طالع: لجنة الانتخابات المركزية تتسلم وتنشر تعديلات قانون الانتخابات
رام الله - دنيا الوطن
تسلمت لجنة الانتخابات المركزية اليوم الأربعاء، قرار بقانون رقم ( ) لسنة 2021 بشأن تعديل قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة، والذي أصدره الرئيس محمود عباس يوم 11 كانون ثاني الحالي.
طالع: قرار بقانون رقم ( ) لسنة 2021 بشأن تعديل قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة للتحميل اضغط هنا
للتحميل اضغط هنا
تسلمت لجنة الانتخابات المركزية اليوم الأربعاء، قرار بقانون رقم ( ) لسنة 2021 بشأن تعديل قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة، والذي أصدره الرئيس محمود عباس يوم 11 كانون ثاني الحالي.
وقامت اللجنة بنشره على صفحتها الرسمية وستعمل بمقتضاه.
طالع: قرار بقانون رقم ( ) لسنة 2021 بشأن تعديل قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة للتحميل اضغط هنا
طالع: قرار بقانون رقم 1 لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة
للتحميل اضغط هنا
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