محافظ طولكرم يمدد إغلاق بلدة رامين حتى الأحد المقبل

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن محافظ طولكرم عصام أبو بكر، تمديد إغلاق بلدة رامين شرق طولكرم حتى صباح يوم الأحد المقبل.



وقال المحافظ أبو بكر في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إن تمديد الإغلاق لا يشمل طلبة الثانوية العامة والمخابز والصيدليات، وشحن الكهرباء، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأشار إلى أن الهدف من تمديد الاغلاق يهدف إلى الحد من تفشي فيروس (كورونا) على مستوى البلدة، وحفاظا على صحة المواطنين وسلامتهم.



واكد أهمية الإجراءات الوقائية واتباع سبل السلامة العامة لمواجهة وباء (كورونا).