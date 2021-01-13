كتائب المقاومة الوطنية تشيد بتصدي المقاومة لآليات الاحتلال المتوغلة شرق خانيونس

رام الله - دنيا الوطنأشادت كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بعملية استهداف آليات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة.وأكدت الكتائب، أن المقاومة لن تسمح للاحتلال بالاستمرار في اعتداءاته اليومية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، خاصة عمليات التوغل اليومية وتجريف أراضي المواطنين.وشددت الكتائب على أن شعبنا لن يرضخ لسياسة القتل والترهيب الاسرائيلية، وسيواصل مقاومته بكل أشكالها وأنواعها ضد جنود الاحتلال ومستوطنيه ولجم عدوانه المتواصل.