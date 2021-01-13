شؤون فلسطينية

عصام يوسف يدعو لحراك شعبي عربي ضد التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي

عصام يوسف يدعو لحراك شعبي عربي ضد التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
دعا عصام يوسف رئيس الهيئة الشعبية العالمية لدعم غزة، الشعوب العربية  والإسلامية للتعبير عن رفضها بمختلف الوسائل لسياسة التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، ودعم جهود المنظمات والهيئات والشخصيات التي تدعو لتجريم التطبيع بكافة أشكاله.

وأشاد يوسف في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الأربعاء 13-1-2021 بمبادرة عشرات النواب الجزائريين تقديم مشروع قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل، الذي أودعه النائب يوسف عجيسة قبل أيام قليلة لدى رئاسة البرلمان الجزائري.

كما أشاد بدعوة برلمانيين موريتانيين لسن تشريع مُماثل يُجرم التطبيع، مشيراً إلى مواقف أخرى مشرّفة لبرلمانيين كرئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، الذي أكد ثبات موقف بلاده حكومة وشعبًا، بشأن رفض التطبيع.

وعبّر يوسف عن ثقته بوعي الشعوب العربية والإسلامية التي تدرك مخاطر التطبيع مع دولة الاحتلال الغاصبة للحقوق الفلسطينية.

وأكد أن الشعوب مستمرة في رفع صوتها الرافض لتوقيع حكومات عربية اتفاقات التطبيع مع دولة الاحتلال، ولهرولة بعض الحكومات الساعية للتطبيع، مشدداً على أن حقيقة الضرر الذي يلحقه التطبيع بالشعب الفلسطيني ليست غائبة عن وعي الشعوب وإدراكها، مهما اختلفت التبريرات.

وأشار يوسف إلى أن المخاطر الكارثية ليست خافية على أحد، فهي بمثابة الضوء الأخضر لإقدام الإدارة الأمريكية على تبني مشاريع حلول جائرة للقضية الفلسطينية سيكون من نواتجها تصفية هذه القضية وضياع حقوق أصحابها.

وقال " الضحية الأولى للتطبيع ستكون الأرض الفلسطينية التي تُصادر وتُسرق في وضح النهار، لبناء المستوطنات، إضافة للمقدسات التي تدنّس ويجري إلحاقها بدولة الكيان الغاصب، إلى جانب اللاجئين الذين سيُحرمون من حقهم في العودة إلى ديارهم ومنازلهم التي هجروا منها".

وأضاف " ويشمل الضوء الأخضر الذي يمنحه التطبيع لسلطات الاحتلال مواصلة عدوانها على الشعب الفلسطيني، وإطلاق يدها أمام مزيد من الانتهاكات والإجرام، والتوغل أكثر في الدم الفلسطيني، وتشجيع دولة الاحتلال على تهجير الفلسطينيين بموجب قانون يهودية الدولة الذي يشكل أساساً لعملية التهجير".

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