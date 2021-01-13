شؤون فلسطينية

المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية يستقبل السفير المصري

المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية يستقبل السفير المصري
رام الله - دنيا الوطن
استقبل المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية، اليوم السفير طارق طايل، سفير جمهورية مصر العربية، وكان في استقباله، رئيس المركز الدكتور محمد المصري، وأعضاء من مجلس الإدارة، حيث تعرف سعادة السفير خلال اللقاء على طبيعة عمل المركز وأقسامه وطاقم العاملين.

وتناول اللقاء بينهما، الأوضاع المستجدة على الساحتين الفلسطينية والعربية، وكذلك العلاقات المصرية الفلسطينية الأخوية، وقد أكد سعادة السفير المصري على أهمية واستمرارية وتعميق هذه العلاقات لما فيها خدمة للشعبين على مستوى العمل العربي المشترك ولما فيه من خير ومصلحة للشعبين الشقيقين.

وأضاف السفير طارق: إن القيادة المصرية تدعم مواقف السلطة الوطنية الفلسطينية وجهود الرئيس محمود عباس في رؤيته لعملية التسوية القائمة على القرارات الدولية والقرارات المتعلقة بها والمؤتمر الدولي، وأن مصر باعتبارها دولة محورية في المنطقة وذات مصلحة قومية في استقرار الاوضاع في الاقليم العربي، فإن دعم الشعب الفلسطيني ونضاله من اجل حقوقه هو بمثابة حجر الزاوية في السياسة المصرية.

بدوره، أكد المصري رئيس المركز على تقدير الشعب الفلسطيني لما تقوم به القيادة المصرية من تحرك في خدمة القضية الفلسطينية.

وأشاد المصري بطبيعة العلاقات الفلسطينية المصرية وشكر السفير على زيارته للمركز، وتمنى له النجاح والتميز في مهمته، وترجمة آمال الشعبين والقيادتين على أرض الواقع.

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