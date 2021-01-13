فلسطين تُسجل 30 حالة وفاة و978 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين، بلغت 90.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.



وتم تسجيل 19 وفاة في الضفة الغربية في الخليل 4، بيت لحم 4، جنين 1، رام الله والبيرة 3، سلفيت 3، طولكرم 1، نابلس 3، وفي قطاع غزة (9 وفيات)، وفي القدس (وفاتان).



وأشارت إلى أن عدد الإصابات الجديدة، بلغ 978 إصابة، سجلت على النحو التالي: ضواحي القدس (28)، قلقيلية (18)، سلفيت (23)، نابلس (56)، جنين (48)، طولكرم (43)، رام الله والبيرة (71)، الخليل (39)، طوباس (5)، بيت لحم (26)، أريحا والأغوار (7)، وفي قطاع غزة (437)، مدينة القدس (177).



وأضافت، أن حالات التعافي الجديدة، توزعت حسب التالي: قلقيلية (9)، سلفيت (26)، نابلس (221)، جنين (82)، طولكرم (42)، رام الله والبيرة (136)، الخليل (108)، طوباس (37)، أريحا والأغوار (9)، وفي قطاع غزة (708)، وفي مدينة القدس (292).



ولفتت وزيرة الصحة، إلى وجود 93 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 25 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.